Cum arăta Isus după răstignire: O sculptură expusă în Spania, realizată cu datele de la Giulgiul din Torino, surprinde toate detaliile

Modelul la care artiștii au lucrat 15 ani prezintă chiar toate rănile despre care se spune că i-au fost provocate lui Isus, inclusiv tăieturi la cap, prin forțarea coroanei de spini, potrivit publicației The Sun, citată de adevarul.ro.

Sculptura prezintă, de asemenea, rana provocată lui Iisus cu o lance de un soldat roman și numeroasele răni pe corpul său despre care se spune că le-ar fi suferit după ce Pilat a ordonat să fie biciuit și batjocorit.

Impresionanta creație a fost expusă în Catedrala Salamanca, Spania, și poate fi văzută până în decembrie. Va urma un turneu mondial, cu expoziții programate pe cinci continente.

"Această expoziție este o călătorie prin Artă, Arheologie și Știința de pe Sfântul Giulgiu, care sunt prezentate pentru prima dată împreună în această expoziție unică, de 600 de metri pătrați", au declarat rganizatorii expoziției The Mystery Man (n.r. Omul Misterios).

Jose Luis Retana, episcopul de Salamanca, a declarat: "În această dimineață, în această catedrală, vom fi protagoniștii a ceea ce pare a fi un succes mondial". El a subliniat, de asemenea, "marea oportunitate pe care această expoziție o reprezintă pentru credința din Salamanca".

Carlos Garcia Carbayo, primarul orașului Salamanca, a descris "Omul misterios " drept "o mare expoziție care va avea un ecou mondial, o sursă de mândrie pentru toți salamancanii ".

?VIDEO | The beautiful Cathedral of Salamanca, Spain, is hosting an exhibition of the hyperrealistic and volumetric artwork entitled "The Mystery Man", which is the result of an assiduous study of the Shroud of Turin. The effort took more than 15 years ?? https://t.co/qcOg53fWFe pic.twitter.com/pQcr3gKgcG