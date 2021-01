Cum putem călători în Anglia după Brexit! Ce avem de făcut începând cu 1 ianuarie

de Vlad Ungar 01 Ian 2021 • 09:30

Exclusiv

Cetățenii români vor putea călători spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru șederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pe o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare. Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare.