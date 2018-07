Cum vorbeşte Meghan Markle cu accent britanic. Imaginile au devenit virale - VIDEO

Meghan Markle este născută în California, dar a împrumutat deja un accent britanic, la doar câteva luni după ce s-a mutat la Londra, în urma căsătoriei cu prinţul Harry.

Acum câteva zile, un fan a postat pe Twitter un clip video, în care Meghan saluta mulţimea de fani în timpul unei vizite alături de regina Elizabeta.

Meghan poate fi auzită vorbind cu accent britanic, iar fanii s-au grăbit să comenteze, potrivit one.ro.

Meghan said my name, that’s me done? pic.twitter.com/167F2ubjUh