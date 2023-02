Turcia, devastată de un nou cutremur de 7,5 grade | Seismul inițial, de 7,8 grade, a ucis peste 1.500 de oameni

Noua mișcare tectonică vine după seismul devastator de la primele ore ale dimineții de luni. Acest cutremur inițial a avut magnitudinea de 7,8 și a ucis peste 1.200 de oameni, majoritatea în Turcia, potrivit unui bilanț preliminar anunțat de oficialități la mijlocul zilei.

Este cea mai mare dintre cele peste 30 de replici care au avut loc până acum.

Seismul de 7,5 avut loc în Turcia la ora locală 13:24 (12:24 în România), la o adâncime de 10 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 95 km nord de zona cutremurul inițial, care a avut loc nouă ore mai devreme în sudul Turciei, și la 427 de kilometri est-sud-est de capitala Ankara.

Update 13:24 Numărul morților în Turcia și Siria a depășit 1.500

Numărul deceselor raportate după seria de cutremure majore care au lovit Turcia și Siria în cursul zilei de luni a ajuns la cel puțin 1.504, transmite CNN.

Actualizarea datelor din Siria indică în această țară cel puțin 592 de morți. Dintre aceștia, 317 au fost consemnați în regiunile Alep, Hama, Latakoa și Tartus.

În Turcia, președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat la mijlocul zilei un bilanț preliminat de cel puțin 912 morți peste 5.300 de răniți.

Update 13:17 O nouă replică majoră în Gaziantep

O nouă replică semnificativă, cu magnitudinea de 5,7, a fost înregistrată în zona orașuluio Gaziantep, după cutremurul de 7,8 de la primele ore ale dimineții și după replica majoră de 7,5 înregistrată la puțin timp după miezul zilei.

Update 13:15 După două cutremurie extrem de puternice, Turcia îngheață de frig, sub ninsori

Tragedia provocată de cutremurul cu magnitudinea 7,8 din Turcia este amplificată de condițiile meteorologice.

Țara este sub avertizare de ninsori și frig extrem.

Temperaturile urmează să scadă până la - 10 grade Celsius. La Istanbul, sute de zboruri au fost anulate, relatează Antena 3 CNN.

"Este vorba de un ciclon mediteranean care influențează negativ situația din zonele de sud, sud-est și centru. Pe lângă aportul de umiditate din Mediterana de est, acest ciclon adună și vaporii de apă din zona Mării Negre. Atât Mediterana cât și Marea Neagră au la suprafață temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Contrastul termic și sursa de vapori de apă sunt consistente și, în contact cu aerul rece aspirat de acest ciclon, duc la aceste manifestări extreme care complică situația pentru cei care trebuie să reziste în astfel de condiții.

După ninsori, temperaturile scad și mai mult. Valoarea estimată este minus 10 grade Celsius în anumite locuri. Prognozele arată că acțiunea acestui ciclon va mai dura câteva zile. Din păcate, câmpul de presiune ridicată de la nord, și, în general, acest 'brâu' de presiune din Europa ține acest ciclon pe loc", a spus la Antena 3 CNN meteorologul ANM Roxana Bojariu.

Știrea inițială

Într-un discurs televizat la mijlocul zilei, președintele turc Recep Tayyip Erdoga a anunțat moartea a cel puțin 912 persoane în urma seismului cu magnitudinea de 7,8.

Echipele de salvare din Turcia au salvat peste 2.400 de persoane de sub dărâmăturile clădirilor distruse de cutremur, a spus Erdogan.

În jur de 9.000 de persoane lucrează în prezent la operațiunile de căutare și salvare, urmând fie angrenați și alți salvatori, a adăugat președintele turc.

Nu se știe câte persoane se mai află sub dărâmături.

Centrul de coordonare al efortului de salvare se află în Ankara și este condus de vicepreședintele Fuat Oktay, a mai precizat Recep Tayyip Erdogan.

În Siria, cel puțin 386 de persoane au murit, majoritatea în regiunile Alep, Hama, Latakia și Tartus, a anunțat anterior televiziunea de stat.

Grupul "Căștile albe", cunoscut sub numele de Apărarea Civilă siriană, a raportat, de asemenea, cel puțin 147 de morți în zonele controlate de opoziție din nord-vestul Siriei.

Alte sute de persoane au fost rănite în urma cutremurului.

Earthquake of Magnitude:7.5, Occurred on 06-02-2023, 15:54:49 IST, Lat: 38.14 & Long: 37.24, Depth: 10 Km ,Location: 427km ESE of Ankara, Turkey for more information Download the BhooKamp App https://t.co/KED9oc7tD9@Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/Ef6EE3DLQD