Cutremur puternic în Turcia. Cel puțin opt persoane au murit

Cel puțin opt oameni au murit și alți 21 au fost răniți, duminică, în estul Turciei.

Victimele sunt 4 adulți și 3 copii din Van, oraș situat la granița Turciei cu Iranul, a anunțat ministrul de Interne turc, Suleyman Soylu.

Ministrul turc al Sănătății, Fahrettin Koca, a spus că opt dintre răniți au fost transportați la spital în stare critică. Autoritățile spun că zeci de oameni sunt prinși sub dărâmături, notează Euronews.

Potrivit presei turce, peste 40 de localități au fost afectate de seism.

Iran și Turcia sunt printre țările cele mai predispuse la izbucnirea de cutremure din lume. Luna trecută, un alt seism puternic a lovit Turcia, în urma căruia mai mult de 40 de persoane și-au pierdut viața.



The #earthquake that occurred in Iran was also felt in #Van where eastern part of Turkey. those who died in a village four of them was children#deprem pic.twitter.com/gmFrlufPY5