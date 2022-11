Cutremur cu magnitudine 5,7 în Italia, urmat de mai multe replici puternice

Un cutremur puternic a lovit Italia, în această dimineață la ora 07:07. Seismul de 5,7 grade pe Scara Richter a avut epicentrul în provincia Marche, la o adâncime de 10 kilometri, şi a fost resimțit în Roma, Florența, Bologna, dar și în alte orașe din nordul și sudul Italiei.

Magnitudinea a fost pentru moment estimată între 5,7 și 6,1 grade pe scara Richter. Emsc-csem.org a revenit ulterior și a precizat că magnitudinea este de 5.7 grade pe scara Richter.

