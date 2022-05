De ce își tatuează ucrainenii o pâine pe trup: ”Este o ”parolă” națională neoficială pentru a-i prinde pe spioni!”

Cele mai căutate modele de tatuaje sunt cocktail-urile Molotov, rachetele anti-tanc dar și un tip de pâine devenit ”simbol” al identității naționale, deoarece rușii nu reușesc să îi pronunțe numele corect.

Pe măsură ce oamenii se întorc la Kiev după ce trupele ruse și-au abandonat încercările de a-l ocupa, artiștii tatuatori au observat o cerere din ce în ce mai mare pentru arta care aduce un omagiu acestei primăveri de tragedie și violență și spiritului de rezistență al Ucrainei.

„Am vrut să surprind acest moment”, povestește Marika, o artistă care are acum o rachetă antitanc pe picior și un cocktail Molotov pe braț.

Ea a rămas la Kiev de-a lungul războiului, urmărind poveștile pe care le auzea când era mică devenind o realitate terifiantă.

„Nu m-am gândit niciodată că voi trăi prin așa ceva. Bunica mea era un copil de război, dar poveștile ei păreau atât de îndepărtate. Ascunderea de bombe în subsoluri nu este ceva ce credeam că mi se va întâmpla niciodată.”

De câteva sâmbete, ea s-a alăturat unui grup de artiști tatuatori adunați într-un cartier din Kiev. Aceștia încearcă să strângă fonduri într-un club de noapte prin meseria pe care o iubesc atât de mult.

Oricine poate veni aici pentru un tatuaj. Prețul este tot ceea ce își pot permite să dea forțelor armate ucrainene. Trebuie doar să arate o chitanță pentru donația lor.

„La începutul războiului era imposibil să lucrezi, nu existau clienți și nicio mișcare. Dar apoi oamenii au început să întrebe despre tatuaje, așa că am organizat acest eveniment”, a spus Alexander, un artist de 34 de ani, cu 11 ani de experiență. „Mi-am adunat prietenii și în fiecare weekend participă tot mai mulți artiști.”

Ei au strâns deja peste 2.700 de lire sterline pentru armată și plănuiesc să continue atâta timp cât există cerere și au ace și cerneală pentru a face față.

Nu toate noile modele sunt de inspirație militară. Unii vor să uite războiul, cu tatuaje de pisici, iar alții vor să marcheze momentul fără referire directă la război.

„Am vrut să-mi fac un tatuaj patriotic și am vrut să-mi amintesc această perioadă și emoțiile asociate cu ea, dar nu am vrut nimic agresiv”, a spus Fedor, un manager IT în vârstă de 23 de ani, care și-a tatuat pe braț pâinea palyanytsia, o pâine tradițională consumata des la ocazii speciale.

Pentru că rușii se chinuie să o pronunțe, ucrainenii glumesc că pâinea este o „parolă” națională neoficială pentru a prinde potențialii spioni ruși. „Oamenii vor întreba ce înseamnă asta și le voi explica. Vreau să evidențiez identitatea noastră ucraineană.”

Marika spune că unii oameni au cerut simboluri ale orașelor lor. O fată care scăpase recent de Hersonul controlat de ruși și-a dorit o felie de pepene verde pentru care este faimos orașul ei natal. Iar cei din Kiev cer adesea frunza de castan care este un simbol al orașului, scrie TheGuardian.