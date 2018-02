”De ce la noi nu se poate dacă la alții se poate?” Cum te tratează un taximetrist în Budapesta

Foto: Facebook/Razvan Pascu

Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, vorbește despre experiența sa cu serviciile de taximetrie pe aeroportul din Budapesta și remarcă diferențele uriașe față de România.

”Ma apuca asa niste nervi uneori si mi se face asa o ciuda pe noi, si ma intreb asa prosteste si retoric de ca naiba la noi nu se poate daca la altii se poate?! ?

Aeroportul din Budapesta: mergi frumos la un ghiseu special amenajat la iesirea din aeroport, stai la o coada organizata si comanzi un taxi, doamna vorbeste engleza bine, iti cere destinatia si te trece intr-un calculator cu adresa unde vrei sa mergi, apoi iti da un bilet in care iti scrie clar cat vei avea de platit la final si datele masinii. Taxi-ul primeste comanda si apare intr-un minut o masina curata si fara butelie de gaz care sa ocupe jumatate de portbagaj, coboara un domn imbracat cu o camasa alba si curata, care iti spune in engleza “Welcome to Budapest!”. Apoi te duce la destinatie fara sa injure niciun alt sofer, fara sa goneasca ca nebunul si cu muzica in surdina, ca sa nu te deranjeze. La final ii spui ca nu ai bani cash si il rogi sa te duca la un bancomat, iar el scoate POS-ul si iti spune ca poti sa platesti si cu cardul. Evident, ramai incarcat pozitiv si cu o prima impresie deja buna despre acest oras si oamenii de aici.

Da, frate, se poate, dar e prea decent si de bun simt ca sa se intample asta si la aeroportul Otopeni...” scrie Răzvan Pascu pe Facebook.