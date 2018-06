Decizie istorică! Statele Unite s-au retras din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

foto: captura video

Statele Unite şi-au anunţat marţi retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al ONU, un organism internaţional pe care administraţia preşedintelui Donald Trump l-a criticat aspru, acuzându-l de prejudecată împotriva Israelului şi că serveşte drept platformă unor ţări precum China, Venezuela şi Cuba, relatează agenţia EFE.



"Statele Unite se retrag oficial din Consiliul Drepturilor Omului al ONU", a spus, într-o declaraţie de presă, ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley.



Haley, care a ameninţat de anul trecut cu retragerea SUA din acest Consiliu cu sediul la Geneva, a explicat că în ultimele luni a încercat să rezolve "cu bună credinţă" problemele organismului Naţiunilor Unite, întâlnindu-se cu reprezentanţi a peste 125 de state membre.



În declaraţia sa, ambasadoarea SUA a criticat faptul că din Consiliu fac parte state precum China, Venezuela, Cuba sau Republica Democratică Congo, naţiuni care, în opinia sa, "nu respectă" drepturile omului.



Pentru acest motiv şi pentru "prejudecata cronică" a Consiliului contra Israelului, a arătat Haley, acest for "nu este demn de numele său".



Prezent de asemenea la momentul anunţului retragerii din Consiliu, secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a salutat prestaţia ca ambasador la ONU a lui Nikki Haley şi a numit Consiliul un organism "ipocrit".



"Nu ne îndoim că a fost creat cu bună credinţă, dar trebuie să fim cinstiţi: Consiliul Drepturilor Omului al ONU este un slab apărător al drepturilor omului", a punctat Pompeo.



Retragerea din acest for este ultima respingere de către SUA a angajamentelor multilaterale, după ce în ultimele luni au renunţat la acordul climatic de la Paris şi la acordul nuclear cu Iranul, aminteşte EFE.



Pompeo a asigurat însă că administraţia Trump nu se opune colaborării cu instituţiile multilaterale, dar "nu va fi complice" al Consiliului Drepturilor Omului.



"Statele Unite, lider în plan mondial în ce priveşte asistenţa umanitară, nu vor lua lecţii de la ipocriţi", a adăugat Pompeo.



Din partea ONU, reacţiile nu s-au lăsat aşteptate.



Înaltul comisar pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a calificat decizia SUA ca "dezamăgitoare, deşi nu chiar surprinzătoare".



"Dată fiind situaţia drepturilor omului în lumea actuală, SUA ar trebui să facă un pas înainte, nu unul înapoi", a arătat acesta.



La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, citat de purtătorul de cuvânt Stephane Dujarric, "ar fi preferat ca SUA să rămână în Consiliul Drepturilor Omului".



Guvernul israelian a salutat decizia Washingtonului şi a susţinut că respectivul consiliu este "inamicul celor care într-adevăr se preocupă de drepturile omului".



Statele Unite au demonstrat, o dată în plus, angajamentul lor faţă de adevăr şi justiţie şi refuzul de a permite ca ura oarbă contra Israelului în instituţiile internaţionale să continue fără răspuns", a remarcat, într-un comunicat, ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon.



Pe de altă parte, organizaţia Human Rights Watch (HRW) şi-a exprimat regretul pentru retragerea SUA din Consiliu.



"Preşedintele Trump a decis că "America mai întâi" înseamnă ignorarea în Naţiunile Unite a suferinţei civililor din Siria şi a minorităţilor etnice din Birmania", a arătat directorul executiv al HRW, Kenneth Roth.



EFE menţionează în final că anunţul de marţi al autorităţilor americane vine la o zi după ce Biroul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a denunţat separarea a sute de copii, în ultimele luni, la frontiera SUA, de părinţii lor imigranţi.