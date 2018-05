Declarația lui Erdogan care a îngropat lira. Moneda s-a prăbușit la un minim istoric

Lira turcească a coborât, marţi, până la un nou minim istoric după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a anunţat intenţia de a-şi majora controlul asupra economiei şi asupra politicii monetare, dacă va câştiga alegerile de luna viitoare, transmite Bloomberg.



În data de 24 iunie, în Turcia, urmează să aibă loc alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate iar sondajele arată că Erdogan are cele mai mare şanse pentru a câştiga alegerile prezidenţiale.



În condiţiile în care moneda Turciei s-a depreciat deja în acest an în raport cu toate cele 17 valute importante, Recep Tayyip Erdogan a declarat luni într-un interviu pentru Bloomberg TV că, după ce votul de luna viitoare va transforma Turcia într-o republică prezidenţială, se aşteaptă ca Banca Centrală să respecte solicitările sale pentru reducerea dobânzii de referinţă. În prezent, dobânda de bază a Băncii Centrale a Turciei est de 13,5%, comparativ cu o rată a inflaţiei de 10,9%.



"Atunci când oamenii întâmpină dificultăţi din cauza politicilor monetare pe cine vor trage la răspundere?", s-a întrebat retoric Recep Tayyip Erdogan. "Îl vor trage la răspundere pe preşedinte. De vreme ce îl vor întreba pe preşedinte despre acest lucru trebuie să proiectăm imaginea unui preşedinte care are influenţă asupra politicilor monetare", a apreciat Erdogan. Preşedintele Turciei a subliniat că acest lucru trebuie făcut "pentru că aceia care conduc statul sunt responsabili în faţa cetăţenilor".



Declaraţiile lui Erdogan au provocat o cădere a lirei la cel mai scăzut nivel din istorie în raport cu dolarul, 4,43 lire pentru un dolar, moneda turcească înregistrând astfel o depreciere de 14% de la începutul anului.



Durmus Yilmaz, fost guvernator al Băncii Centrale a Turciei în perioada 2006-2011, a avertizat că simpla ameninţare a interferenţei mediului politic în stabilirea dobânzilor este de natură să afecteze economia. "Această retorică este extrem de periculoasă şi va pune Turcia pe un drum fără ieşire. Turcia a mai făcut odată acelaşi lucru în 1994 şi a ajuns într-o criză în care dobânda de referinţă, pe care politicienii de atunci o considerau prea mare, a urcat la peste 400%", a avertizat Durmus Yilmaz.



Turcia are nevoie de încrederea investitorilor pentru a-şi acoperi deficitul de cont curent cu intrările de fonduri din afară. În primul trimestru al acestui an, deficitul de cont curent al Turciei a urcat la peste 16 miliarde de dolari, aproape dublu faţă de perioada similară a anului trecut.