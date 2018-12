Demisie controversată la Casa Albă. Preşedintele Donald Trump a făcut anunțul: „Va părăsi Administraţia la finalul acestui an”

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat sâmbătă o nouă plecare din administraţia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat.



„Secretarul internelor @RyanZinke va părăsi Administraţia la finalul acestui an după ce a activat pentru o perioadă de aproape doi ani. Ryan a făcut multe în timpul mandatului său şi vreau să-i mulţumesc pentru serviciul adus naţiunii”, a scris Trump pe contul său de Twitter.

Anunţul lui Trump vine la câteva ore după ce tot el a transmis că l-a numit pe Mick Mulvaney în poziţia de şef de cabinet interimar al Casei Albe, pentru a-l înlocui pe generalul John Kelly.



„Administraţia Trump va anunţa un nou ministru al internelor săptămâna viitoare”, a adăugat Trump, care nu a menţionat vreun motiv al plecării lui Zinke.

