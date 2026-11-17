Democrații promit să readucă SUA în Acordul climatic de la Paris după ce pleacă Trump de la Casa Albă: "Pierdem în fața Chinei"

4 minute de citit Publicat la 16:40 17 Noi 2026 Modificat la 16:54 17 Noi 2026

Democrații americani promit la COP31 să readucă Statele Unite în Acordul climatic de la Paris. Foto: Getty Images

Democrații americani participă în număr mare la cea de-a 31-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP31), care se desfășoară la Antalya, în Turcia, deși oficial Administrația Trump nu este prezentă la eveniment, notează marți Agerpres, care citează Reuters.

Încurajați de victoriile în alegerile midterm, congresmeni, guvernatori și foști oficiali americani au luat parte la mai multe reuniuni și evenimente organizate în cadrul summit-ului din Turcia. Ei au promis că SUA vor reveni "cu modestie" în Acordul de la Paris privind schimbările climatice și au adăugat că eforturile americane de combatere a încălzirii globale și de reducere a emisiilor continuă, în ciuda poziției adverse a președintelui Donald Trump.

Timp de doi ani la rând în actuala administrație republicană Statele Unite nu au participat oficial la conferințele ONU privind clima. Țara este al doilea mare producător de gaze cu efect de seră din lume, după China. Totuși, din punct de vedere istoric, SUA sunt cel mai mare producător de astfel de emisii.

În timpul administrațiilor anterioare, rolul diplomatic american în dezbaterea privind clima a impulsionat acțiunile în acest domeniu, amintește Reuters.

Tensiuni la COP31

COP31 a început pe 9 noiembrie și se încheie pe 20 noiembrie. Până acum, discuțiile au fost marcate de tensiunile între țările care se opun oricăror inițiative ce ar putea limita utilizarea combustibililor fosili și statele susțin o tranziție rapidă către surse de energie cu emisii reduse de carbon.

"Ne așteptăm ca SUA să își asume un rol de lider. Deciziile luate la nivel statal și local pot face o diferență majoră", a declarat recent Jess Gasper Jr., ministrul Mediului din Insulele Marshall.

Sub conducerea lui Trump, SUA au insistat pentru continuarea utilizării combustibililor fosili, considerându-i o garanție a securității energetice, și au respins COP31, calificând-o drept o absurditate.

"Statele Unite se concentrează pe bunul-simț, nu pe absurditățile legate de climă", a declarat purtătoarea de cuvânt Taylor Rogers, adăugând că administrația republicană urmărește "extinderea surselor de energie accesibile, fiabile și sigure".

Administrația Trump lipsește de la COP31. Democrații din SUA sunt prezenți

Absența unei delegații oficiale a SUA la COP31 a adus în prim-plan coaliția "America Is All In" (America se implică total), formată în principal din guvernatori, primari, oficiali locali și membri democrați ai Congresului. Sunt aproximativ 120 astfel de reprezentanți la Antalya, numărul fiind mai mare decât al multor delegații oficiale din alte țări.

Între cei prezenți sunt guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerat un posibil candidat democrat la alegerile prezidențiale din 2028, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, candidat democrat la funcția de vicepreședinte în 2024, precum și mai mulți congresmeni democrați realeși recent.

"Știm că Statele Unite au pierdut multă încredere în timpul primei administrații Trump. Le-am spus partenerilor noștri că acea perioadă a fost o excepție și că nu se va mai repeta. Apoi, Donald Trump a fost ales din nou", a recunoscut reprezentanta Yassamin Ansari din Arizona. Ea a mai spus că democrații vor pregăti în curând un proiect de lege privind schimbările climatice, care să conteze ca semnal pentru alegători și partenerii internaționali cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul mandatului unui viitor președinte democrat.

Fostul secretar de stat și emisar special al SUA pentru climă, John Kerry, a afirmat, la rândul său, că Statele Unite își pot recâștiga încrederea la nivel internațional dacă dau dovadă de modestie și respect față de parteneri.

"Există țări care, în cadrul conferințelor COP, nu s-au comportat întotdeauna tocmai bine, dar cărora li se permite să revină", a indicat Kerry, fără a nominaliza statele respective.

Momentan, perspectivele unor măsuri concrete de combatere a schimbărilor climatice la nivel federal în SUA par limitate: Trump se află la jumătatea mandatului și își păstrează dreptul de veto.

"Aceasta rămâne o perioadă de incertitudine semnificativă", a recunoscut fostul vicepreședinte democrat Al Gore.

"Președintele Trump se va adapta la noul echilibru de putere de la Washington, la fel cum o vor face și democrații din Congres. Următorii ani vor fi probabil marcați de negocieri privind ceea ce se poate realiza în mod realist în condițiile unui guvern divizat", a anticipat el.

Acțiunile la nivel local pot da rezultate, în ciuda Casei Albe

La nivel statal și local, acțiunile în domeniul climei au continuat în mod discret în SUA, punctează Reuters. Multe administrații statale și locale gestionează programe de stimulente fiscale pentru energia regenerabilă și vehiculele electrice, precum și alte politici cu rolul de a reduce emisiile.

Un raport realizat de coaliția "America Is All In" și de Centrul pentru Sustenabilitate Globală din cadrul Universității din Maryland a constatat că politicile statale existente, tendințele pieței și scăderea costurilor tehnologiilor ar putea reduce emisiile SUA cu până la 46% față de nivelul din 2005, până în 2035.

SUA și-au redus deja emisiile cu aproape 20%.

"În ciuda regreselor provocate de administrația Trump, acțiunile climatice din Statele Unite continuă și înregistrează progrese", a declarat Raul Ruiz, membru al Camerei Reprezentanților din California.

Cu sprijinul Casei Albe, însă, SUA ar putea face mult mai mult. În caz contrar, riscă să rămână în urma Chinei, se spune în relatearea Reuters.

Guvernator american: Retragerea SUA din acordurile climatice subminează competitivitatea țării

Guvernatorul Gavin Newsom a indicat că retragerea SUA din cooperarea internațională în domeniul climei subminează competitivitatea țării, în timp ce China își extinde activitatea în domeniul tehnologiilor pentru energie curată, precum energia solară și vehiculele electrice.

"Trebuie să ne implicăm din nou în aceste acorduri internaționale și să recunoaștem că, în multe domenii esențiale, China ne devansează. Nimic nu poate înlocui conducerea la nivel național", le-a spus Newsom jurnaliștilor.