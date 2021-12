Un depozit Amazon, plin cu muncitori, s-a prăbușit, în SUA

Imaginile posturilor de televiziune locale au arătat zeci de echipaje de urgență la centrul Amazon de lângă Edwardsville, la aproximativ 40 de mile vest de St Louis.

Se crede că aproximativ 100 de angajați lucrau în tura de noapte în momentul prăbușirii, a declarat un oficial la postul local de televiziune KTVI-TV.

Nu au fost transmise informații cu privire la numărul victimelor. Cu toate acestea, Agenția de management al urgențelor din Collinsville, Illinois, a transmis pe Facebook că incidentul este unul ”cu victime în masă”, iar un elicopter a transportat o persoană la un spital din apropiere.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD