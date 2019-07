Dezastru în SUA din cauza unei tornade! Un motel a fost luat pe sus. Imagini șocante! (VIDEO)

Un motel plin de zeci de oameni a fost luat pe sus de o tornadă care a izbucnit marți în SUA, în Massachussetts.

Tornada a distrus complet motelul Cape Sans Inn, în care oamenii se adăposteau de furtuna violentă.

Într-un clip video filmat de un martor se vede cum vântul puternic smulge acoperișul clădirii și îl aruncă la sute de metri depărtare.

Martorii spun că niciodată nu au mai văzut o astfel de tornadă.

A rare Cape Cod tornado touched down in Massachusetts on Tuesday. Watch as the tornado rips off the roof of Cape Sands Inn in West Yarmouth --> https://t.co/kXuZ5XxSuX pic.twitter.com/OQQIf5VkXb