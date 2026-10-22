Alertă într-un oraș din Italia din cauza unui român de 14 ani care îndemna la distrugerea școlilor pe un grup de WhatsApp

Tinerii şi poliţia s-au ciocnit duminică pentru a doua zi consecutiv la Milano. Foto: Profimedia Images

Un adolescent român în vârstă de 14 ani este cercetat în Italia unde este acuzat că ar fi fost principalul inițiator și instigator al unui grup de WhatsApp în care erau distribuite îndemnuri la ocuparea școlilor și provocarea de distrugeri în localitatea Cremona. Mesajele au avut consecințe grave în oraș pentru că numeroși elevi au lipsit de la cursuri, iar mulţi comercianți au ținut magazinele închise. În același dosar este cercetat și un adolescent de origine senegaleză, în vârstă de 15 ani.

Ancheta poliției a pornit de la un grup de chat pe WhatsApp intitulat „OCCUPAZIONE SCUOLE CREMONA 19/10/2026” („Ocuparea școlilor din Cremona 19/10/2026”), în care au fost postate diverse apeluri la „ocuparea școlilor, provocarea de tulburări și cauzarea de daune proprietății statului, școlilor și supermarketurilor”. Au fost demarate imediat acțiuni de investigație specifice, iar începând de marţi dimineață au fost puse în aplicare măsuri de ordine publică atent planificate, pentru a monitoriza toate zonele sensibile, relatează publicaţia Cremonaoggi.

Aceste operațiuni au inclus verificări proactive și la identificarea persoanelor, având drept scop monitorizarea evoluției situației. În aceste zile o atenție deosebită a fost acordată piețelor și străzilor unde se află localuri publice, centre comerciale, precum și zonei din apropierea gării din Cremona, locul stabilit ca punct de întâlnire pentru protestatari. În Piazzale delle Tranvie, 40 de tineri, aproape toți cetățeni străini, unii dintre aceștia având antecedente pentru infracțiuni contra patrimoniului, au fost legitimați de autorități și, ulterior, îndepărtați din zonă.

Agenţii ai DIGOS (Divizia de Investigații Generale și Operațiuni Speciale) din cadrul Inspectoratului de Poliție din Cremona au reușit să identifice cei trei administratori ai grupului de WhatsApp, iar doi dintre aceștia au fost puși sub acuzare (rămânând în stare de libertate) pentru instigare la comiterea de infracțiuni și provocare de alarmă publică. Această intervenție a contribuit la dejucarea planurilor celor care promovau inițiativele anunțate.

Principalul inițiator și instigator al grupului de chat a fost identificat ca fiind un minor român în vârstă de 14 ani, născut în provincia Brescia, dar cu domiciliul la Cremona și elev la o școală din localitate. Părinţii săi, ambii angajaţi legal, au condamnat imediat comportamentul fiului lor și au colaborat cu poliția pentru reconstituirea evenimentelor. Un alt administrator al grupului de chat a fost identificat ca fiind un minor de 15 ani, de origine senegaleză, născut la Crema, dar care locuiește, de asemenea, la Cremona și frecventează o școală locală. Acesta locuia în aceeași gospodărie cu cel de-al treilea administrator, un cetățean senegalez în vârstă de 24 de ani, deținător al unui permis de ședere pentru motive de muncă. În cele din urmă, s-a stabilit că acesta din urmă nu a avut nicio implicare în cauză, acesta era doar titularul abonamentului telefonic utilizat de persoana cu care locuia, care îi este și frate mai mic.

Au fost efectuate percheziții la domiciliile adolescenţilor şi, pe lângă echipamentele informatice utile anchetei în curs, polițiștii au descoperit și ridicat două cagule, un pistol de jucărie, o mască albă și o pereche de mănuși negre.

În plus, în cadrul măsurilor intense de prevenire a infracționalității și de monitorizare a teritoriului, dispuse de chestorul de poliție din Cremona, agenți din cadrul sediului local al poliției (Questura) au intervenit, ieri după-amiază, în urma unei sesizări privind prezența unor persoane suspecte într-o parcare supraetajată din apropierea gării. Aceștia au găsit o geantă în care se aflau pietre de diferite dimensiuni, obiecte care au fost imediat ridicate de poliție, iar, în prezent, DIGOS (Divizia de Investigații Generale și Operațiuni Speciale) desfășoară o anchetă pentru identificarea persoanelor responsabile.

Cazul din Cremona apare la câteva zile după manifestațiile organizate pe 16 octombrie în numeroase orașe italiene. Elevii și studenții au cerut investiții în educație, au criticat condițiile din școli și alocările de fonduri pentru industria de apărare și și-au exprimat solidaritatea cu elevii francezi, potrivit ANSA.

În unele orașe au existat confruntări cu forțele de ordine. La Torino, trei minori au fost arestați după incidente în care participanți cu fețele acoperite au aruncat cu pietre și torțe spre polițiști. La Roma s-au înregistrat tensiuni în apropierea Ministerului Educației.

Mobilizări ale tinerilor au avut loc și în alte țări europene, inclusiv Franța, Spania și Portugalia, pe fondul nemulțumirilor legate de educație, locuințe și costul vieții.