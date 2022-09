Apelul disperat al unei românce din Italia, abandonată la 3 ani într-un orfelinat din Bucureşti

O româncă în vârstă de 40 de ani, stabilită în Italia, născută la București și adoptată la vârsta de 3 ani după ce a fost abandonată în orfelinat, face un apel la români.

Femeia şi-a spus povestea pe pagina de Facebook "The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României" unde a publicat un anunț, în speranţa că cineva, undeva, îi va oferi informaţii despre familia ei naturală.

Potrivit stiridiaspora.ro, Grigore Aida-Ioana s-a născut în data de 16 iulie 1982. A fost abandonată de părinți la Casa de copii nr.6, de pe strada Balotului, sector 2, București, de unde a fost adoptată la vârsta de 3 ani.

Despre mama sa biologică, Aida-Ioana știe că se numea Grigore Maria (Vasilică, după ce s-a căsătorit) și era domiciliată pe strada Inginerilor, în căminul nr. 3 din București. Numele tatălui îi este necunoscut, și nu știe dacă are frați sau surori.

"SALUTĂRI DIN ITALIA

Visul fiecărui copil adoptat este acela de a își cunoaște rădăcinile, astăzi și eu îmi doresc atât de mult să îmi cunosc familia naturală de aceea am să vă spun micuța mea poveste.

Numele meu la naștere a fost GRIGORE AIDA-IOANA și sunt născută la data de 16.07.1982 în BUCUREȘTI.

Am fost adoptată la vârsta de 3 anișori de la casa de copii numărul 6 din strada Balotului sectorul 2 BUCUREȘTI de o familie minunată căreia îi datorez totul. Din păcate cunosc numai numele mamei biologice care pe atunci se numea GRIGORE MARIA, după căsătorie VASILICĂ iar în momentul adopției avea domiciliul în strada Inginerilor căminul numărul 3, sectorul 2 BUCUREȘTI.

Nu am alte informații, nu știu dacă mai am frați sau surori și nici despre tatăl meu natural nu am nici un fel de informație.

Aș fi foarte bucuroasă să mă puteți ajuta să descopăr originile mele, de aceea vă rog să DISTRIBUIȚI anunțul meu poate cineva o să își amintească și de mine.

Vă mulțumesc tuturor!", a scris românca pe Facebook.