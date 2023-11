O badantă româncă a fost bătută de o vânzătoare din Italia, după ce i-ar fi atras atenția că fructele erau stricate: ”Eram șocată”

O badantă româncă de 64 de ani, care lucrează de peste 20 de ani în Italia, a fost bătută de o vânzătoare din Torino, din cauza faptului că i-a atras atenția angajatei respective că unele fructe erau stricate.

Sursa foto: Getty Images

Incidentul a avut loc pe data de 3 august, într-o piață din Torino, în apropiere de casa în care românca avea grijă de un bătrân.

Femeia s-a dus la cumpărături, iar la un moment dat, când a vrut să cumpere fructe, românca a observat că unele dintre ele erau stricate. Deși i-a atras atenția în mod politicos, vânzătoarea și-a ieșit din fire și a răbufnit.

”Voi, româncele, ați venit aici ca să ne furați soții”, i-a spus italianca.

Românca a decis să plece de la tarabă fără să-și mai recupereze fructele sau banii, însă, în acel moment, italianca a devenit violentă.

Citește și: O badantă româncă a fost concediată după ce a venit din vacanță. Motivul pentru care poliţia a deschis o anchetă împotriva ei

”Am întrebat-o dacă are ceva împotriva mea, mi-a spus că 'voi, româncele, ați venit aici ca să ne furați soții '. Am crezut că m-a confundat cu cineva! Nu îmi venea să cred ce spune. Mi-a aruncat banii înapoi pe tejgheaua plină, 2 euro, au căzut printre fructe. Eram șocată, dar mi-am păstrat calmul. Atunci mi-a zis 'du-te de aici ', bolborosea furioasă”, a povestit românca, notează Rotalianul.

Românca a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un român a fost cel care a sunat la poliție.

”Am aflat mai târziu că acel domn gentil a sunat la poliție și a povestit ce s-a întâmplat. Mă durea tot, mai ales partea dreaptă, pe care căzusem, aveam piciorul umflat, genunchiul rănit. Am făcut analize, raze, mi-au dat prognoza prima dată de șapte zile. Durerile au continuat, am ajuns din nou de două ori la spital, mi-au mai dat 10 zile, apoi o altă săptămână. Trebuia să plec în vacanță, am anulat biletele”.

Românca are probleme de sănătate din cauza loviturilor puternice aplicate de italiancă

După aproape două săptămâni de dureri, femeia a făcut rezonanță magnetică și a aflat că va trebui să fie operată la menisc.

”Am martori, dar din cei care au filmat, niciunul nu a venit să arate imaginile. Erau și români acolo, dar nu au venit să depună mărturie. Noroc de domnul acela italian care a chemat poliția și a povestit. Am aflat că vânzătoarea le urăște pe românce, pentru că soțul ei a plecat cu o româncă. Dar eu am 64 de ani, mi-am văzut mereu de treaba mea, în 20 de ani de Italia nu am avut nimic cu nimeni. Mereu am spus că trebuie să fim educați și să respectăm pe toată lumea”, a mai adăugat românca.

După acest episod dur, românca a apelat la un avocat să intenteze și o cauză civilă.

”Am cheltuit până acum peste 2.000 de euro: spitale, bilete, taxi pentru că nu pot merge ca înainte. Am ratat vacanța, nu mai pot nici lucra bine. Am adunat tot și m-am dus la un avocat. Acum aștept să văd când voi avea operația”.