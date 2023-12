Denis, un copil român de 13 ani din Italia, și-a salvat mama de la moarte de două ori | A fost premiat de municipalitate pentru faptele sale

Presa din Italia relatează povestea lui Denis Timiș, un băiat român de 13 ani, care și-a salvat mama de la moarte de două ori în ultimele luni.

Florina, mama lui Denis, s-a confruntat recent cu probele grave de sănătate și, dacă poate privi acum către viitor cu speranță, asta se datorează în mare măsură fiului ei.

Cei doi locuiesc în Rosa, o localitate din apropierea orașului Vicenza din nordul Italiei.

"Era într-o zi din luna august, iar mama mea era foarte obosită și se odihnea, așa că am pregătit prânzul, așteptând ca ea să se trezească. Când am văzut-o din nou, mi-am dat seama că ceva nu era în regulă și am sunat imediat la ambulanță, chiar dacă mi-a spus să o las în pace", povestește Denis, citat de presa din peninsulă.

Ajunsă la spital, femeia a fost diagnosticată cu tromboembolism pulmonar, care putea avea consecințe fatale.

A doua intervenție salvatoare a lui Denis a fost în luna noiembrie, anul acesta.

După tromboembolism, mama lui Denis a fost diagnosticată cu cancer

"Mama avea o problemă feminină care, după părerea mea, nu era normală, chiar dacă nu prezenta simptome deosebite. O cunoșteam foarte bine și mi-am dat seama că ceva nu era în regulă. Dar ea, încă o dată, nu a vrut ajutor. Nu am ascultat-o, așa că am chemat ambulanța, punând pe masă toate fișele medicale", a rememorat băiatul.

După investigații medicale, Florina a trimisă la ginecologie și apoi i-a fost depistat un cancer. A fost operată de urgență.

"Am fost diagnosticată cu un cancer care deja făcuse metastaze. Am fost operată imediat și, după trei zile de terapie intensivă și spitalizare, acum sunt aici, povestind totul, mulțumită fiului meu", a declarat ea.

Denis, fiul salvator, nu se consideră erou, dar municipalitatea i-a recunoscut maturitatea și responsabilitatea și i-a acordat titlul "Alfiere di Rosa".

În ciuda faptului că experiențele sale de viață l-au făcut să se maturizeze mai devreme, Denis nu și-a pierdut puterea de a zâmbi, iar la școală are rezultate excelente, fiind atras de matematică.

"Sincer, nu mi-am dorit niciodată să primesc premiul, pentru că este o recunoaștere a faptului că mama a fost bolnavă. Aș prefera să fie bine. Dar este o recunoaștere frumoasă și mă bucur pentru asta. Am simțit o mare emoție în timpul prezentării, pentru că m-au pus să vorbesc și nu eram pregătit. Colegilor mei, și nu numai lor, vreau să le spun să fie mereu înțelegători și atenți la ceilalți", a spus el.