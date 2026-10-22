Muncitori români, exploatați în Italia la cules de fructe. Aproape 800.000 de euro au fost puși sub sechestru de autorități

O anchetă complexă a scos la iveală un grup infracțional care exploata muncitorii străini. Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

84 de muncitori din România, Maroc, India, Nigeria, Pakistan și Camerun au fost exploatați la recoltarea fructelor de pădure și în activitățile conexe. Victimele, angajate pe baza unor contracte sezoniere, au fost supuse în mod constant unei suprasolicitări, acumulând adesea până la 250 de ore de muncă pe lună, mult peste limitele stabilite prin lege. Din salariile lor li se reţineau bani inclusiv pentru cazare, o pătură și o pernă, deși locuiau în condiții insalubre.

O anchetă complexă, desfășurată de unitatea din Trento a Guardia di Finanza (Poliția Financiară), în colaborare cu Serviciul pentru Muncă al Provinciei Autonome Trento (PAT) și sub supravegherea autorității judiciare locale, a scos la iveală un grup infracțional format dintr-un antreprenor agricol local și cinci membri ai familiei sale, dintre care patru sunt cetățeni marocani, care, în perioada 2018–2024, ar fi exploatat lucrători, majoritatea fiind cetățeni din UE, dar şi din afara Uniunii Europene, intrați în Italia în baza așa-numitului „Decreto Flussi”, un decret care reglementează intrarea lucrătorilor străini, relatează Ansa.

Mai exact, după cum se precizează într-un comunicat oficial, anchetatorii au reconstituit condițiile extrem de dificile în care au fost ținuți 84 de lucrători, proveniți din România, Maroc, India, Nigeria, Pakistan și Camerun, exploatați la recoltarea fructelor de pădure și în alte activități agricole conexe. Victimele, angajate pe baza unor contracte sezoniere, erau supuse constant unui volum de muncă excesiv, acumulând adesea până la 250 de ore de lucru pe lună peste limitele stabilite de lege. Pentru fiecare oră lucrată, fie că era vorba de program normal sau de ore suplimentare, suma plătită era semnificativ mai mică decât cea prevăzută în contractul colectiv de muncă la nivel național.

Din salariile lunare, deja extrem de mici, le erau reţinuţi bani pentru acoperirea cheltuielilor zilnice. Mai precis, procurorii susţin că asociații percepeau 3 euro pe noapte pentru cazare, o taxă unică de 100 de euro pentru furnizarea unei pături și a unei perne, precum și 5 euro pentru combustibil, ori de câte ori lucrătorii trebuiau să meargă la cumpărături folosind un vehicul care aparținea persoanelor aflate sub anchetă. În plus, lucrătorii erau cazați în locuințe dărăpănate, lipsite de dotări sanitare și de igienă elementare, fiind atât de aglomerate încât nu exista nici măcar suficient spațiu pentru depozitarea bunurilor personale. Muncitorii se aflau într-o situație deosebit de vulnerabilă, având în vedere cunoștințele lor limitate de limbă italiană, lipsa unor oportunități alternative de angajare, precum și nevoia de a obține un venit pentru a se întreține pe ei înșiși și familiile lor.

Ofițerii din cadrul Comandamentului Provincial din Trento al Guardia di Finanza au pus în executare un ordin de sechestru preventiv emis de judecătorul pentru anchete preliminare (G.I.P.) de la Tribunalul din Trento, la solicitarea Parchetului local vizând o valoare totală de 790.514 euro. Măsura vizează un antreprenor din zona Trento și cinci asociați ai acestuia, toți fiind suspectați de apartenență la o organizație infracțională dedicată comiterii de infracțiuni care implică exploatarea prin muncă și fraudă.

Câștigul financiar obținut în mod direct de către suspecți, precum și de cele două întreprinderi agricole asociate acestora, prin intermediul sistemului de exploatare a lucrătorilor calculat ca economii de costuri rezultate din neplata salariilor cuvenite și a contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale și protecție socială a fost cuantificat de anchetatorii din cadrul Poliției Financiare și ai Serviciului Muncii din Provincia Autonomă Trento la o sumă totală de 753.014,00 euro.

Ancheta coordonată de Parchetul din Trento a scos la iveală un mecanism de fraudă calificată care a vizat nouă cetățeni marocani, care au plătit, în total, 37.500,00 de euro persoanelor aflate în prezent sub anchetă. Victimelor li s-a creat impresia că trebuie să achite aceste sume pentru a-și converti permisele de ședere, transformându-le din permise pentru muncă sezonieră, care au o durată limitată, în permise standard bazate pe un contract de muncă care nu sunt supuse unor astfel de limitări temporale.

Deși procedura este gratuită în baza „Decreto Flussi”, un decret guvernamental care reglementează intrarea lucrătorilor străini, victimelor li s-au pretins sume cuprinse între 4.000 și 5.000 de euro de persoană. Suspecții le-au transmis victimelor că, în cazul în care nu efectuează plățile, riscă să-și piardă locul de muncă, locuința și dreptul legal de a rămâne în țară.

În consecință, Tribunalul din Trento în baza constatărilor poliției financiare și ale inspectorilor provinciali a dispus punerea sub sechestru a unei sume totale de 790.514,00 euro, considerată a fi profitul ilicit rezultat din infracțiunile de fraudă agravată și exploatare prin muncă.