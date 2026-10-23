VIDEO Niște români au inventat metoda „bancnota pe jos” și au furat de la pensionari britanici peste 40.000 de lire sterline

2 minute de citit Publicat la 16:37 23 Oct 2026 Modificat la 16:41 23 Oct 2026

Ionuț Matei, Vasile Ciubotaru și Ramonel Mandache FOTO: CHESHIRE CONSTABULARY

Trei români au fost condamnați în Marea Britanie în total la 13 ani de închisoare, după ce au jefuit 18 pensionari printr-o metodă pe care anchetatorii au caracterizat-o drept „crudă”. Românii au furat din conturile victimelor peste 40.000 de lire sterline.

Cei trei bărbați au vizat persoane în vârstă și vulnerabile, la bancomatele din sucursalele Halifax și Lloyds Bank, potrivit GB News.

Operațiunea Rages, o acțiune desfășurată de polițiștii britanici la nivel național pentru combaterea furturilor și fraudelor, a identificat numeroase infracțiuni comise între octombrie 2024 și august 2026, potrivit Poliției din Cheshire.

În această perioadă, de la victime din Cheshire, Staffordshire, Nottinghamshire, Greater Manchester, South Yorkshire și Kent au fost furați peste 40.000 de lire sterline.

Acum, trei bărbați, toți cetățeni români, au fost condamnați pentru aceste furturi.

Ionuț Matei, în vârstă de 40 de ani, fără domiciliu stabil, a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare și a primit, separat, o condamnare pentru că a intrat în mod conștient în Regatul Unit cu încălcarea unui ordin de expulzare.

Vasile Ciubotaru, în vârstă de 45 de ani, din Balfour Road, Ilford, a fost condamnat la patru ani și opt luni de închisoare, iar Ramonel Mandache, în vârstă de 51 de ani, din Henniker Gardens, East Ham, Londra, a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Anchetatorii au stabilit că cei trei vizau persoane în vârstă și vulnerabile care foloseau bancomatele din sucursalele Halifax și Lloyds Bank, a precizat poliția.

Schema lor de distragere a atenției presupunea ca unul dintre bărbați să se poziționeze suficient de aproape pentru a vedea victima introducând codul PIN.

Un altul îi distrăgea atenția arătându-i o bancnotă aflată pe jos, în apropiere.

Apoi, un al treilea membru al grupului fura cardul bancar al victimei și îl înlocuia cu un alt card cu aspect similar.

Astfel, pensionarii vulnerabili nu-și dădeau seama că fuseseră victimele unei infracțiuni.

Hoții foloseau apoi cardul furat și codul PIN pentru a retrage bani și a face cumpărături înainte ca victimele să își dea seama ce s-a întâmplat.

O victimă de la o sucursală Halifax din Bury, Greater Manchester, a rămas fără peste 11.000 de lire sterline.

O altă victimă, la o sucursală Halifax din Beeston, Nottinghamshire, a avut peste 5.000 de lire sterline retrase din cont.

O a treia victimă din Mansfield, Nottinghamshire, a pierdut aproape 5.000 de lire sterline, iar o a patra, din Arnold, Nottinghamshire, a pierdut puțin peste 4.000 de lire sterline.

Poliția din Cheshire a înregistrat 18 incidente, multe dintre victime având vârste cuprinse între 70 și 80 de ani.

Anchete au scos la iveală și faptul că bărbații obținuseră în mod fraudulos autoturisme folosind permise de conducere false pentru a-și ascunde identitatea și deplasările.

Poliția din Cheshire a precizat că banda de infractori români a fost arestată pe 18 august 2026, în urma unei ample investigații bazate pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Detectiv-sergent Stephanie Bland, ofițerul principal de investigație al Operațiunii Rages, a declarat:

„Aceasta a fost o organizație criminală extrem de bine organizată, care a vizat în mod deliberat persoane în vârstă și vulnerabile pentru a obține câștiguri financiare.

Operațiunea Rages a fost o investigație complexă, desfășurată pe teritoriul mai multor unități de poliție. Însă, în activitatea polițienească nu există granițe și, chiar dacă majoritatea acestor infracțiuni au avut loc în afara comitatului Cheshire, ofițerii noștri au fost hotărâți să îi identifice pe cei responsabili, să îi aducă în fața justiției și să ofere un sentiment de siguranță victimelor și publicului larg”.