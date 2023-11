Antena 3 CNN › Externe › Diaspora › Povestea lui George Dumitru, românul cu cea mai veche Dacia 1300 din SUA: "Pentru mine, în copilărie, a fost o super mașină" Povestea lui George Dumitru, românul cu cea mai veche Dacia 1300 din SUA: "Pentru mine, în copilărie, a fost o super mașină"

Povestea lui George Dumitru, românul cu cea mai veche Dacia 1300 din SUA: "Pentru mine, în copilărie, a fost o super mașină"

Stabilit de mai mulți ani la New Jersey (SUA), românul George Dumitru deține un atelier auto la New York și o colecție impresionantă de mașini. George are, printre altele, trei Dacii și trei Oltcituri.

Sursa foto: Facebook/ Wheels for Reels

de Mia Lungu 23 Noi 2023 • 08:56