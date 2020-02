Român căutat de 18 ani de familie, găsit într-un tramvai din Milano: 'Cei doi copii şi-l amintesc doar din poze'

Totul a început, ieri dimineaţă, atunci când o tânără româncă din Italia, l-a surprins pe bărbat, într-un tramvai din Milano.

Acesta părea total pierdut şi vorbea singur, în limba română, fapt care i-a atras atenţia româncei. Drept urmare, aceasta i-a făcut câteva fotografii şi a cerut ajutor într-o postare pe Facebook.

"Buna dimineata dragi romani. Azi dimineata in tramvaiul nr 9 din Milano porta Venetia am notat acest om, tin sa precizez ca nu este prima data cand il intalnesc dar azi dimineata l-am auzit vorbind singur in romaneste. M-am apropiat de el sa-l intreb cum il cheama, de unde este si daca nu vrea sa fie ajutat. Nu a stiut sa imi raspunda pentru ca mintea lui nu era in lumea reala ci intr-o lume ireala.

Am rugămintea la voi, dacă îl cunoaşteţi, dacă cineva ştie cine este, dacă cineva poate îl caută, să mă ajute să salvăm acest om, măcar să înştiinţăm familia.

Cu siguranţă cineva îl caută, nu e posibil un băiat tânăr să trăiască şi să sfârşească aşa", a scris Larisia Petras în postarea de pe Facebook.

Român căutat de familie 18 ani, găsit într-un tramvai din Italia

Postarea a devenit în scurt timp virală, fiind distribuită de sute de români, iar rezultatul a apărut după numai câteva ore.

Jurnaliştii de la rotalianul.com au reuşit să ia legătura cu sora românului găsit într-un tramvai, în Milano.

"Suntem aproape în totalitate siguri că este fratele nostru, avem 18 ani de când îl căutăm. Câțiva ani în urmă poliția ne-a transmis că l-a găsit, dar el nu mai voia să știe nimic de noi, dar cum l-am văzut acum în poze nu cred că mai este în măsură să decidă ce este mai bine pentru el. Noi am vrea să îl aducem acasă, să ne ocupăm de el, e fratele nostru, nu-l putem lăsa să trăiască pe străzi, în condițiile alea. Ne bucurăm să știm că este în viață, asta e cea mai bună veste până acum", a povestit sora românului.

Potrivit primelor informaţii, românul se numeşte Leon Antonius Macra, are 49 de ani şi este originar din Bistriţa.

În anul 2002, Dan, aşa cum îi spuneau prietenii şi rudele, era căsătorit şi avea doi copii, un băiat de şapte ani şi o fetiţă mai mică. În acel an, românul a plecat la muncă în Italia.

Timp de câteva luni, românul a muncit şi a trimis bani acasă, iar apoi nu a mai dat niciun semn de viaţă.

Între timp, soţia lui Dan a divorţat, s-a recăsătorit şi s-a mutat împreună cu cei doi copii în Spania.