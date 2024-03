Un medic tânăr din Cluj-Napoca, stabilit în Irlanda, a dezvăluit ce salariu are peste hotare: ”Eu am avut noroc”

Un medic din Cluj, stabilit în Irlanda, a explicat ce diferențe există între sistemul medical românesc și cel de peste hotare și a dezvăluit cât câștigă în prezent.

Sursa foto: Captură video YouTube / Paul Oargă

Paul Oargă are 28 de ani, este originar din Cluj-Napoca, iar în urmă cu ceva timp a decis să părăsească România și să se stabilească în Irlanda.

Tânărul a absolvit Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca, iar după finalizarea studiilor a profesat ca medic rezident la Anestezie și Terapie Intensivă.

Acum, însă, tânărul medic a decis să plece departe de România și să înceapă o viață nouă în Irlanda, unde profesează în continuare în sistemul medical.

Recent, Paul Oargă a ales să împărtășească cu prietenii din mediul online cum arată viața peste hotare și ce diferențe există între sistemul medical din România și cel din Irlanda.

Mai mult decât atât, românul a dezvăluit și salariul pe care îl încasează.

”Mă trezesc la 6 dimineața, după care alerg sau merg cu bicicleta la spital. Ce îmi place este că la spital sunt vestiare, sunt dușuri. Nu trebuie să îmi pun echipamentul de acasă. Sunt lucruri normale aici. Este săpun, este prosop, lucruri care nu sunt în România în toate spitalele.

La ora 8.00, există o sesiune de pitching în care consultanții, așa se numesc medicii primari, ne prezintă diferite subiecte sau noi facem diferite prezentări. La 9.00 începe munca propriu-zisă în sala de operație.

Concediu este 30 de zile pe an, plus 10 - 15 zile pentru concediu de studii. Aici primești 1.500 de euro pe an pentru a merge la cursuri ca medic rezident. Examenele se plătesc, costă între 700 și 900 de euro, dar dacă iei examenul primești banii înapoi.

Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe.

Ei au un sistem progresiv de taxare. Până la o sumă ești taxat cu 20%, iar peste cu 40%. În acest moment, eu sunt taxat 40% și după taxe rămân cu 1900 de euro net, la două săptămâni. Sunt niște bani buni, care îți permit să duci o viață bună, chiar și aici în Irlanda, unde chiria este destul de scumpă. Chiria pe care o plătesc eu este de 1.100 de euro pe lună.

Taxele care sunt aplicate la aceste sume sunt cele de pensii, asigurări sociale și cycle to work, un program prin care îți poți cumpăra o bicicletă și se deduce din taxe.

Eu primesc acum 30 de euro pe ora muncită. Acest lucru crește, sunt bani care cresc în funcție de experiența avută. Eu am avut noroc că mi s-a recunoscut experiența de anestezist din România de trei ani.

Un lucru pe care nu pot să nu îl observ este că indiferent de experiența pe care o ai, indiferent că ești în prima lună de muncă sau în al zecelea an, ești remunerat. În România în primii 2 ani ca medic rezident gărzile nu sunt plătite. Cred că suntem singura categorie de oameni care lucrează gratuit, doar pentru că vrea să învețe. Nu e comod să nu iei bani, chiar dacă înveți”, a spus medicul clujean plecat în Irlanda, notează Știri de Cluj.