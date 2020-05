Șofer român de TIR, în stare critică după un teribil accident în Germania

Potrivit presei din Germania, accidentul în care a fost implicat șoferul român de TIR s-a produs pe A2, între ieșirile Bad Eilsen și Veltheim, în jurul orei 14.00.

Inițial, un alt accident rutier s-a produs în zonă, motiv pentru care s-a creat un ambuteiaj.

Astfel, șoferul român de TIR a observat prea târziu un alt TIR care era oprit în coloană, în fața sa, și a intrat în plin în remorca acestuia.

În urma impactului deosebit de grav, cabina TIR-ului condus de român a fost distrusă în totalitate, iar bărbatul a rămas încarcerat.

Pompierii au lucrat zeci de minute pentru a-l scoate din cabina deformată, iar apoi l-au predat unui echipaj medical, notează westfalen-blatt.de.

Românul a fost transportat cu un elicopter, în stare critică, la un spital din zonă.

Teribilul accident a fost surprins de un alt șofer român, care trecea prin zonă.

"Acum cateva ore in Germania, la aproximativ 50 km distanta de Hanovra pe autostrada A2 a fost implicat intr un accident un TIR inmatriculat in Romania. Dupa ce am vazut acolo soferul nu se stie daca a supravietuit....Nu am putut vedea decat nr remorcii BV 81 APT", a scris Bogdan Nadgob, într-o postare pe Facebook.