Dieta 80/20: O femeie a slăbit 23 de kg și reușește să-și mențină greutatea de 7 ani: "M-am luptat cu kilogramele în plus toată viaţa"

O femeie din San Diego a reuşit să slăbească 23 de kg şi să-și mențină greutatea de 7 ani cu ajutorul dietei 80/20.

Sursa foto: Gen Cohen | Instagram

Timp de 10 ani, Gen Cohen a încercat tot felul de diete, însă niciuna dintre ele nu a avut rezultatele pe care aceasta şi-i le dorea.

Cohen a mărturisit că a fost supraponderală aproape toată viața, însă și-a atins obiectivul în urmă cu 7 ani, urmând câteva reguli foarte simple de alimentaţie.

Cu ajutorul dietei 80/20, tânăra din San Diego îşi menţine greutatea ideală fără efort de şapte ani, potrivit insider.com

Dieta 80/20: Mănânci sănătos 80% din timp şi poți "trişa" 20% cu alimente nesănătoase

Dieta urmată de Cohen este o dietă bogată în proteine, dar cu un ușor deficit caloric, pe principiul 80/20, ceea ce înseamnă că nu a renunțat la nimic din ceea ce obișnuia să consume, inclusiv dulciuri sau alcool.

Dieta 80/20 se bazează pe principiul că, dacă mănânci sănătos 80% din timp, poți "trişa" 20% cu alimente nesănătoase.

Urmând acest principiu, Cohen nu a slăbit timp de trei luni, dar apoi a început să piardă din kilogramele în plus, astfel că într-un an a slăbit 23 de kilograme și de 7 ani își menține aceeași greutate. "M-am luptat toată viaţa cu kilogramele în plus. Am fost devastată. Îmi făceam analize de sânge, teste de tiroida, exploram toate posibilitățile”, a mărturisit tânăra potrivit sursei citate.

Cu dieta 80/20 își menține aceeași greutate de 7 ani

După ce a ajuns la greutatea mult dorită, Cohen a trecut la etapa de întreținere, un proces dificil pentru orice persoană care a ţinut o dietă.

Tânăra a învățat cum să prepare versiuni mai sănătoase ale mâncărurilor ei preferate și s-a bucurat în continuare de poftele mai puţin sănătoase.

Cu toate că merge din când în când la sala de fitness, aceasta spune că cea mai constantă formă de mișcare rămâne mersul pe jos: "Mă plimb în fiecare zi".