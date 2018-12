Discursul lui Donald Trump în fața militarilor din Irak: „Nu mai suntem fraierii lumii!”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o vizită neaşteptată soldaţilor americani staţionaţi în Irak şi a profitat de această primă deplasare într-o zonă de conflict după alegerea sa în urmă cu doi ani pentru a justifica decizia de retragerea a trupelor americane din Siria.

Donald Trump a petrecut trei ore și jumătate la baza militară al-Asad, în vestul Irakului.

El a ținut și un discurs de 20 de minute, adresat militarilor.

„Nu mai suntem fraierii lumii, oameni buni! Suntem din nou o națiune respectată”, le-a spus Donald Trump soldaților.

„Am spus de la bun început că misiunea noastră în Siria era aceea de a distruge bazele controlate de Statul Islamic. Acum opt ani, am mers acolo pentru trei luni și nu am mai plecat. Acum, facem lucrurile corect și le vom încheia”, a spus Donald Trump.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1