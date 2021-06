Revoluție în domeniul dietelor anti-obezitate. A apărut dispozitivul cu magneți care te împiedică să deschizi gura ca să mănânci

Echipa din spatele acestui proiect a implicat specialiști de la Universitățile din Otago și Leeds.

Aceștia spun că au creat dispozitivul pentru a a combate epidemia globală de obezitate.

Mecanismul se fixează de dinții posteriori superiori și inferiori și utilizează magneți cu șuruburi de blocare unice (foto următoare).

Amplasarea trebuie făcută de un stomatolog.

Odată aplicat, dispozitivul permite o deschidere a gurii de doar 2 milimetri, în vederea unei diete exclusiv lichide.

El a fost testat deja pe șapte femei suferind de obezitate, fără alte probleme de sănătate, din Dunedin, Noua Zeelandă.

Femeile au purtat dispozitivul timp de două săptămâni.

În acest interval, participantele la studiu au primit dietă lichidă săracă în calorii, disponibilă în magazine, fără a putea consuma hrană solidă.

Pe ansamblul grupului, pierderea medie în greutate a fost de 6,36 kilograme sau 5,1% din masa corporală.

Potrivit unui articol publicat în British Dental Journal, cele șapte au resimțit disconfort, probleme de vorbire și s-au simțit încordate și jenate "doar ocazional".

Conform sursei citate, participantele au mai spus că au perceput că viața, în general, le oferă mai puține satisfacții.

O participantă a recunoscut că a trișat și a consumat ciocolată topită și băuturi acidulate.

"Principalul obstacol în calea celor care vor să slăbească este conformarea iar acest dispozitiv îi ajută să își dezvolte noi obiceiuri, permițându-le să respecte o dietă redusă în calorii pentru un timp. Demarează cu adevărat procesul. Este o alternativă neinvazivă, reversibilă, economică și atractivă la procedurile chirurgicale. Adevărul este că nu sunt efecte adverse ale utilizării acestui dispozitiv", susține profesorul Paul Brunton, de la Universitatea din Leeds.

Pe rețelele sociale au apărut însă numeroși critici ai noii metode, unii dintre aceștia comparând dispozitivul cu mijloacele de tortură din Evul Mediu.

"Acesta este un dispozitiv de tortură și ar trebui să vă fie jenă să îl promovați, darămite să fiți asociați cu el", a scris un utilizator Twitter cu contul @gtiso.

"Dar dacă cineva trebuie să vomite? Se îneacă și moare? Dacă persoana are un atac de cord și trebuie intubată repede? Pare lipsit de etică în cel mai înalt grad", a scris, la rândul său, @Natascha_strobl.

