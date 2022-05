Cine este tânărul ”misterios” care a vorbit cu Vladimir Putin de Ziua Victoriei: ”Acesta ar putea fi succesorul ales!”

Clipurile cu Putin vorbind cu un bărbat ”misterios” în timpul paradei au început să circule pe rețelele sociale, unii speculând că acest bărbat îl va înlocui într-o zi pe liderul rus.

Pilotul de curse ucrainean, Igor Sushko, a distribuit clipul, care a avut peste 45.000 de vizualizări, pe pagina sa de Twitter. Acesta susține că bărbatul cu care vorbea Putin se numește Dmitri Kovalev.

„Tânărul cu care Putin a purtat o conversație lungă și sinceră în Piața Roșie este șeful Departamentului Administrației Prezidențiale, Dmitri Kovalev”, a scris el pe Twitter.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy