Dmitro, un patinator olimpic din Ucraina, a fost ucis în luptele de la Bahmut | "Va rămâne veșnic la 25 de ani"

Federația de specialitate, Skate Ukraine, a confirmat că Dmitro Șarpar, în vârstă de 25 de ani, a murit luptând împotriva Rusiei.

Deocamdată, nu au apărut alte detalii despre circumstanțele morții sale.

Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, a semnalat această pierdere pe Twitter.

El i-a adus un omagiu lui Șarpar într-o postare pe rețeaua socială.

Citește și: SUA și aliații occidentali presează Ucraina să abandoneze Bahmut și să-și schimbe strategia

"Patinatorul artistic ucrainean Dmitro Șarpar a murit în luptă lângă Bakhmut. Dmitro a fost un patinator artistic talentat, a concurat la Jocurile Olimpice de tineret. El va rămâne pentru totdeauna de 25 de ani", a scris Gherașcenko.

Ukrainian figure skater Dmytro Sharpar died in combat near Bakhmut.



Dmytro was a talented figure skater, competed in youth Olympics.



He will forever remain 25.



RIP, Dmytro. pic.twitter.com/DhDVFeHj4A