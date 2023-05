Doi britanici au ajuns din greșeală în România, în loc de Turcia: "Ziarele noastre ne-au minţit"

Un cuplu britanic a ajuns din greșeală în România, deși ar fi trebuit să meargă la Istanbul, Turcia. Iată ce a urmat.

Sursa foto: Pixabay

După ce au văzut țara noastră, Josef Roberts, un vlogger britanic, şi soţia sa au dezvăluit că se simt mințiți de presa britanică pentru reputația proastă atribuită pe nedrept ţării noastre.

Şi chiar dacă au ales la întâmplare România, după ce au cunoscut oamenii şi cultura de aici cei doi britanici s-au declarat impresionați şi deciși să împartă şi cu alții faptul că România este, de fapt, un loc minunat.

"Un lucru pe care simt că trebuie să-l spun: inițial, planul nostru nu era să mergem în România, ci să mergem la Istanbul, în Turcia. Dar am ales România la întâmplare ca alternativă și înainte de a veni eram puțin îngrijorați.

"Știți, România are această reputație, mai ales în Marea Britanie, de loc periculos post-sovietic, plin de infractori și de locuri degradate. Iar acest lucru este complet greșit și, ca să fiu sincer, mă simt un pic mințit.

Îmi amintesc că am crescut în Marea Britanie în anii '90 și la începutul anilor 2000 și îmi amintesc că unele dintre ziarele noastre ne avertizau că, dacă România va intra în UE, 50.000 de români vor veni în Marea Britanie, vor comite infracțiuni și vor aduce cu ei lucruri îngrozitoare," a spus Josef Roberts, citat de stiridiaspora.ro

"Am fost mințiți. România este un loc minunat"

"Dar, de fapt, fiind în România și trăind experiența, este un loc minunat. Are o reputație complet nedreaptă, aș spune eu. Este complet nedrept. Locul este frumos, orașele sunt un amestec fantastic de arhitectură slavă, greacă și modernă. Istoria este fascinantă, știi, au cavalerii, au românii înșiși, au Imperiul Otoman și toată această istorie fascinantă. Iar mâncarea este uimitoare, sarmale, chiftele, mici (de care nu mă satur niciodată).

Și știți că înainte de a veni, oamenii ne avertizau: „Oh, mergeți în România”, „De ce mergeți în România?”, „Este periculos acolo, aveți grijă”. Dar ne simțim în siguranță, nu am avut nici o problemă. Nimeni nu a încercat să ne fure din buzunare, nimeni nu a încercat nimic. Dar toată lumea a fost de fapt super prietenoasă și de ajutor pentru că au vrut să-și exerseze puțin engleza, iar eu mi-am exersat limba română, așa că știi tu.

Asta nu înseamnă că România nu are problemele ei. Sunt câteva graffiti-uri prin orașe, se pare că e o chestie de corupție, nu știu prea multe despre asta. Dar fiecare societate are problemele ei. Și, ca să fiu sincer, nicăieri unde am fost noi nu a fost mai dur decât în Birkenhead, Rhyl sau oriunde altundeva de genul ăsta," mai spune vloggerul.