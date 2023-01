Doi eurodeputați își vor pierde imunitatea în ancheta legată de Qatar

Decizia a venit în urma unei cereri din partea deciziei belgiene.

”În urma unei cereri din partea autorităților judiciare belgiene, am lansat o procedură de urgență pentru ridicarea imunității a doi membri ai Parlamentului European”, a declarat Roberta Metsola, președintele Parlamentului, pe Twitter.

De asemenea, Parlamentul European a făcut decizia publică și pe site-ul oficial.

Potrivit unor surse citate de Reuters, cei doi eurodeputați care își pierd imunitatea ar fi belgianul Marc Tarabella și italianul Andrea Cozzolino. Deși anterior, Tarabella a negat acuzațiile, avocatul lui a anunțat că acesta este în favoarea ridicării imunității.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.