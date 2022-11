Donald Trump, anunțul momentului înainte de alegerile din SUA: "Probabil, am s-o fac din nou! Fiți pregătiți"

Fostul președinte republican al SUA, Donald Trump, a confirmat așteptările adepților săi și a accentuat perspectiva celui mai rău coșmar pentru adversarii din Partidul Democrat.

Sursa foto: hepta

La un eveniment electoral desfășurat joi în statul Iowa, Trump a furnizat cel mai puternic indiciu că va candida din nou pentru Casa Albă în 2024.

Analiștii vieții politice din SUA au speculat că anunțul oficial va fi făcut cu ocazia alegerilor legislative din 8 noiembrie, când, potrivit sondajelor, republicanii ar urma să preia controlul politic în Camera Reprezentaților, fiind, de asemenea, posibil să înregistreze o performanță similară și în Senat.

Până atunci, Trump a spulberat 99% dintre incertitudini cu un anunț semi-oficial:

Donald Trump: "Am câștigat cele mai multe voturi dintre președinții în funcție. Foarte probabil, am s-o fac din nou!"

"Am candidat de două ori. Am câștigat de două ori și am performat mult mai bine a doua oară decât prima oară, cu milioane de voturi în plus în 2020, comparativ cu 2016.

Și, probabil, am strâns, de departe, mai multe voturi decât oricare dintre președinții în exercițiu din istoria țării noastre.

Iar pentru a face ca țara noastră să fie una apreciată, sigură și glorioasă, foarte probabil am s-o fac din nou. Foarte curând. Fiți pregătiți!"

BBC notează că Trump a întrunit, într-adevăr, cel mai mare număr de voturi acordat vreodată unui președinte în funcție în SUA: 72 de milioane.

Totuși, el a pierdut la mare distanță în fața lui Joe Biden, pentru care în 2020 au votat 81 de milioane de americani.

Consilier al lui Trump: "N-a făcut anunțul până acum pentru a nu distrage atenția de la alegerile pentru Congres"

Kellyanne Conway, fost consilier-șef al lui Trump la Casa Albă, a confirmat, tot joi, că acesta din urmă își va anunța în curând planurile prezidențiale.

Conway a subliniat meritul lui Trump de a rezista tentației să-și anunțe candidatura pentru Casa Albă mai devreme în cursul acestui an.

Dacă ar fi făcut astfel, ar fi deturnat atenția de la candidații republicani pentru Congres și pentru funcțiile de guvernator în alegerile de la 8 noiembrie, a estimat ea.

Candidații sprijiniți de Trump au câștigat competiția internă din Partidul Republican

Donald Trump dispune încă de un control semnificativ asupra Partidului Republican: mulți dintre candidații formațiunii în scrutinul de la 8 noiembrie au câștigat competiția internă fiind susținuți de fostul președinte.

El se află în prezent în campanie pentru acești candidați iar mitingul din Iowa a fost primul dintre cele patru evenimente electorale organizate pe parcursul ultimelor cinci zile înainte de alegeri.

Presa internațională notează că, în perspectiva în care își va anunța oficial candidatura la președinție cu ocazia alegerilor midterm, Trump ar putea avea de înfruntat în propriul partid alți potențiali candidați, între care fostul vicepreședinte Mike Pence și guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis.