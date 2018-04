Donald Trump, anunț istoric: Războiul se va termina

Preşedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar dacă a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomaţia pozitivă, informează Reuters, AFP şi dpa.



"După un an furios cu lansări de rachete şi teste nucleare, o întâlnire istorică dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud are acum loc. Se întâmplă lucruri bune, însă doar timpul va arăta!"(urmările acestora), a scris Donald Trump într-o postare pe contul său de Twitter.



'Războiul coreean se va termina !', a continuat el apoi într-o altă postare, adăugând că SUA "ar trebui să fie foarte mândre de ceea ce se întâmplă acum în Coreea!", potrivit AFP şi dpa.



Liderii celor două Corei s-au întâlnit vineri în cadrul unui summit istoric după o strângere de mână simbolică pe linia de demarcaţie care divizează peninsula. Kim s-a declarat "copleşit de emoţie", devenind primul lider nord-coreean care calcă pe teritoriul sud-coreean de la Războiul din Coreea (1950-1953), conflict în care China s-a implicat de partea Nordului şi s-a încheiat atunci doar cu un armistiţiu.



Liderii nord-coreean şi sud-coreean, Kim Jong Un şi Moon Jae In, au anunţat că vor urma întâlniri trilaterale cu Statele Unite şi că reuniuni implicând cele două Corei, Statele Unite şi China sunt de asemenea posibile.