Donald Trump anunţă că va interzice „în scurt timp” expresia „inteligenţă artificială”: „O denumire extrem de nepotrivită și inexactă”

Donald Trump susține că termenul „artificial” face ca tehnologia să pară „falsă” Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi, într-o postare pe Truth Social, că administraţia sa va interzice „în foarte scurt timp” utilizarea expresiei „inteligenţă artificială (IA)” în toate documentele oficiale, din cauza „inexactităţii” acesteia, potrivit Reuters.

„Când va începe The Wall Street Journal să denumească Inteligența Artificială (AI) - o denumire extrem de nepotrivită și inexactă - drept SI (Superinteligență), termenul pe care practic toată lumea îl folosește deja sau îl va folosi în curând?”, a declarat liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.

„În scurt timp, vom INTERZICE oficial termenul «AI/Inteligență artificială» în toate documentele relevante și în orice alt context, din cauza inexactității sale”, a mai adăugat președintele american.

Declarația are loc după ce, în luna septembrie, președintele american a anunțat că a decis ca administrația SUA să renunțe la termenul „inteligență artificială” și să folosească în schimb denumirea „superinteligență”. Trump a susținut la acel moment că termenul „artificial” face ca tehnologia să pară „falsă”.

Anterior, Trump a mai făcut referire la această schimbare de nume în discursul susţinut în septembrie în faţa Adunării Generale a ONU, unde a estimat că "sună mult mai bine" să se vorbească despre "Super Inteligenţă" (SI) în loc de "Inteligenţă Artificială" (AI).

Această obligaţie impusă de el în SUA nu se aplică şi sectorului privat, deşi unele companii s-au conformat deja. Astfel, noul termen este acum folosit în comunicările Meta, compania lui Mark Zuckerberg. De asemenea, Elon Musk foloseşte termenul de "Super Inteligenţă" în mesajele postate pe reţeaua sa socială X.

Ulterior, Donald Trump a mai afirmat că va considera a fi un "duşman" pe oricine nu-l urmează pe această cale, fără a oferi detalii despre ce ar presupune această ameninţare.

"Casa Albă consideră DUŞMAN pe oricine foloseşte termenul "inteligenţă artificială" în locul noului termen foarte bine acceptat şi mai precis de "super inteligenţă"", a scris preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social, în urmă cu două săptămâni.