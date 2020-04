„În urma atacului din partea dușmanului invizibil, și a nevoii de a proteja locurile de muncă ale cetățenilor americani, voi semna un ordin executiv pentru a suspenda imigrarea în Statele Unite”, a anunțat președintele american pe Twitter.

Administrația Trump lucrează zi și noapte pentru a finaliza ordinul, care ar putea fi gata în numai câteva zile.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!