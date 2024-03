Donald Trump, avertisment sumbru: "Dacă nu voi fi ales, va fi măcel pentru țară"

Potrivit fostului preşedinte al SUA, Donald Trump data de 5 noiembrie va fi cea mai importantă din istoria ţării.

Prezent la un miting al partidului său la Vandalia, în Ohio, Donald Trump şi-a descris victoria la alegerile primare republicane drept "cea mai rapidă înregistrată vreodată". El a subliniat că aceasta înseamnă o aşteptare de peste şapte luni înainte de meciul retur al alegerilor din 2020.

"Dacă nu voi fi ales, va fi o măcel pentru ţară", a afirmat Donald Trump, părând să evoce o deteriorare a situaţiei economice în această ipoteză.

?? 45th President of the United States of America, Donald Trump at a rally in Ohio: If I'm not elected, there will be a bloodbath. It will be a bloodbath for the country. pic.twitter.com/cAWuhCfcCn