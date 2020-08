Donald Trump crede că explozia din Beirut a fost un atac: "Un fel de bombă"

În urma exploziei care s-a produs marți în Beirut, cel puțin 78 de persoane au murit, iar alte 4.000 de persoane au fost rănite.

„M-am întâlnit cu unii dintre marii noştri generali ... par să creadă că a fost un atac, a fost un fel de bombă”, a afirmat preşedintele Donald Trump.

Zeci de mașini au fost distruse, balcoanelor blocurilor din apropiere s-au prăbușit pur și simplu, iar pe o rază de câteva sute de metri se înregistrează daune materiale semnificative. Presa relatează că locuințe aflate și la 10 kilometri distanță ar fi fost afectate de suflul exploziei, în timp ce unele surse spun că deflagrația a fost resimțită și în Cipru, la aproximativ 200 de kilometri distanță.

