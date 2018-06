Donald Trump: „Nu mai există ameninţarea nucleară a Coreei de Nord”

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întors la Washington miercuri, a declarat că „nu mai există o ameninţare nucleară” nord-coreeană, relatează AFP.

Avionul prezidenţial Air Force One a aterizat miercuri în zori la baza aeriană Andrews, la periferia Washingtonului.

„Nu mai există ameninţarea nucleară a Coreei de Nord. Să mă întâlnesc cu Kim Jong Un a fost o experienţă interesantă şi foarte pozitivă. Coreea de Nord are un mare potenţial pentru viitor”, afirmă el.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!