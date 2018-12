Donald Trump retrage armata americană din Siria 

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a venit timpul să-i aducă "acasă" pe soldaţii americani desfăşuraţi în Siria pentru a lupta împotriva grupării Statul Islamic, relatează AFP.



Circa 2.000 de soldaţi americani se află în prezent în nordul Siriei, în mare parte forţe speciale prezente pentru lupta împotriva grupării Statul Islamic şi instruirea forţelor locale în zone cucerite de la jihadişti.



"Acum am câştigat, a venit timpul să se întoarcă", a afirmat liderul de la Casa Albă într-o scurtă înregistrare video postată pe contul său de Twitter.

"Băieţii noştri, tinerele noastre, oamenii noştri, se întorc toţi şi se întorc toţi acum", a adăugat el.



"Ne luptăm de mult în Siria. Sunt preşedinte de aproape doi ani şi am trecut cu adevărat la o viteză superioară şi am câştigat împotriva grupării Statul Islamic", a mai spus el.



"I-am bătut şi i-am bătut bine. Am recucerit terenul. Şi acum a venit timpul ca trupele noastre să se întoarcă acasă", a mai spus el, evocând tristeţea pe care o simte de fiecare dată când îi scrie unui părinte sau unui partener că un soldat a murit în luptă.