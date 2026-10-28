Donald Trump susține, la un miting în Texas, că panourile solare "prăjesc de vii" animalele

Trump atacă din nou energia verde. Foto: Getty Images

În cadrul mitingului de marţi, din Texas, Donald Trump a ţinut un discurs vehement şi despre faptul că panourile solare ar ucide animalele. "Acei monștri uriași (n.r. - panourile solare) pe care îi instalează peste tot, care omoară toate animalele", a spus Trump. „Animalele sar pe ele și se prăjesc, pentru că acele panouri negre sunt mai fierbinți decât aragazul tău”, a continuat el, informează Daily Express.

Trump a mai vorbit despre „mori de vânt solare” și energie regenerabilă. Nu este prima dată când susține că panourile solare „prăjesc” animalele. Anul trecut, într-o discuție cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, el a afirmat că Regatul Unit ar trebui să foreze după petrol în Marea Nordului, în loc să investească în energie verde.

„Este o resursă atât de valoroasă, iar în schimb, ei instalează peste tot aceste mori de vânt stupide”, a spus Trump. „De fiecare dată când instalezi o moară de vânt, țara pierde milioane de dolari pe an pentru a menține în funcțiune acea chestie îngrozitoare. Este urâtă, dăunează mediului, ucide păsările și, pe deasupra, costă o avere.”

De asemenea, el a susținut că panourile solare „ocupă toate terenurile agricole”.

„Ați văzut vreodată ce pățește o pasăre când se așază pe așa ceva?” l-a întrebat Trump pe un reporter. „Se prăjește, pentru că e fierbinte... se așază o pasăre pe ele? Și s-a terminat cu ea.”

Marți, Trump s-a aflat în Texas pentru a treia oară într-o lună, într-un efort de ultim moment menit să-i împiedice pe democrați să obțină prima lor victorie la nivelul întregului stat din ultimii 30 de ani.