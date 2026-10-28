Antena 3 CNN Externe Donald Trump susține, la un miting în Texas, că panourile solare "prăjesc de vii" animalele

Donald Trump susține, la un miting în Texas, că panourile solare "prăjesc de vii" animalele

M.P.
1 minut de citit Publicat la 19:06 28 Oct 2026 Modificat la 19:15 28 Oct 2026
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Donald Trump
Trump atacă din nou energia verde. Foto: Getty Images

În cadrul mitingului de marţi, din Texas, Donald Trump a ţinut un discurs vehement şi despre faptul că panourile solare ar ucide animalele. "Acei monștri uriași (n.r. - panourile solare) pe care îi instalează peste tot, care omoară toate animalele", a spus Trump. „Animalele sar pe ele și se prăjesc, pentru că acele panouri negre sunt mai fierbinți decât aragazul tău”, a continuat el, informează Daily Express.

Trump a mai vorbit despre „mori de vânt solare” și energie regenerabilă. Nu este prima dată când susține că panourile solare „prăjesc” animalele. Anul trecut, într-o discuție cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, el a afirmat că Regatul Unit ar trebui să foreze după petrol în Marea Nordului, în loc să investească în energie verde.

„Este o resursă atât de valoroasă, iar în schimb, ei instalează peste tot aceste mori de vânt stupide”, a spus Trump. „De fiecare dată când instalezi o moară de vânt, țara pierde milioane de dolari pe an pentru a menține în funcțiune acea chestie îngrozitoare. Este urâtă, dăunează mediului, ucide păsările și, pe deasupra, costă o avere.”

De asemenea, el a susținut că panourile solare „ocupă toate terenurile agricole”.

„Ați văzut vreodată ce pățește o pasăre când se așază pe așa ceva?” l-a întrebat Trump pe un reporter. „Se prăjește, pentru că e fierbinte... se așază o pasăre pe ele? Și s-a terminat cu ea.”

Marți, Trump s-a aflat în Texas pentru a treia oară într-o lună, într-un efort de ultim moment menit să-i împiedice pe democrați să obțină prima lor victorie la nivelul întregului stat din ultimii 30 de ani. 

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Etichete: panouri solare Donald Trump Texas alegeri SUA 2026

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