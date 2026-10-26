O companie americană vrea să ducă oglinzi uriașe în spațiu ca să lumineze Pământul noaptea. Experimentul a stârnit furie

Reflect Orbital vrea să lanseze 50.000 de sateliți în spațiu în următorii 10 ani ca să ilumineze părți ale lumii pe timpul nopții. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Localnicii dintr-o zonă rurală din statul american California au fost recent șocați să vadă o lumină „orbitoare” în mijlocul nopții, care cobora din munții din apropiere, iluminând o porțiune din deșertul de dedesubt. Ce nu știau ei este că erau martorii unui experiment al unei companii care vrea să instaleze mii de oglinzi uriașe în spațiu pentru a reflecta lumina soarelui pe Pământ în timpul nopții. Mai multe organizații ale astronomilor și ecologiștilor au criticat dur proiectul, deoarece ar pune în pericol alternanța zi-noapte, relatează The Guardian.

Experimentul, care a avut loc lângă orașul Lone Pine din regiunea Sierra Nevada, a fost organizat de start-up-ul american Reflect Orbital. Compania și-a fixat un obiectiv care pare desprins din cărțile SF: vrea să lanseze 50.000 de sateliți în spațiu în următorii 10 ani ca să ilumineze părți ale lumii pe timpul nopții.

50.000 de oglinzi uriașe în spațiu

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a aprobat în luna iulie solicitarea Reflect Orbital de a lansa un prim satelit demonstrativ anul viitor. Acesta va orbita Pământul și, prin intermediul unei oglinzi cu diametrul de aproximativ 18 metri, va reflecta lumina Soarelui în raze de circa 5 kilometri lățime. Intensitatea razelor va varia de la cea similară luminii Lunii până la cea a Soarelui la amiază.

Experimentul din California, care a avut loc la începutul acestei luni, a demonstrat cum va arăta acest fenomen la sol, spre uimirea localnicilor. Unul dintre aceștia a descris lumina drept „orbitoare”.

În apropierea muntelui Whitney au fost instalate surse mobile de lumină de mari dimensiuni, iar Reflect Orbital a comparat intensitatea luminoasă cu cea a unei luni pline.

Potrivit companiei, demonstrația a oferit o simulare realistă a unuia dintre beneficiile acestei tehnologii: sprijinirea echipelor de căutare și salvare și a altor structuri de intervenție în situații de urgență pe timpul nopții.

„Ne așteptăm ca echipele de căutare și salvare să fie primii noștri clienți, așa că acesta a fost un test în condiții reale, desfășurat alături de echipe care ar urma să utilizeze tehnologia noastră. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu autoritățile și comunitățile locale în regiunile în care operăm și suntem entuziasmați să arătăm cum această tehnologie poate ajuta la salvarea de vieți”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Printre utilizările avute în vedere se numără și iluminarea culturilor agricole cu lumină solară, înlocuirea iluminatului stradal defect și chiar furnizarea de energie solară pentru operațiuni militare. Toate aceste servicii ar putea fi activate printr-o simplă apăsare de buton într-o aplicație.

„Este un proiect idiot”

Proiectul este privit însă cu scepticism de o coaliție de ecologiști și astronomi. Aceștia au criticat compania și FCC, avertizând că riscă să provoace o modificare nocivă a alternanței dintre zi și noapte, cu efecte asupra tuturor aspectelor, de la somnul oamenilor până la fauna sălbatică și posibilitatea de a observa stelele de pe Pământ.

„Este un proiect idiot. Există un număr foarte mare de întrebări fără răspuns și un potențial semnificativ de impact negativ. Literalmente, toate formele de viață de pe Pământ au evoluat în funcție de ritmul zilei și al nopții, iar o mulțime de date arată că nu este o idee bună să ne amestecăm în acest echilibru.

Trebuie să existe o discuție și o analiză înainte ca acești oameni să primească dreptul să schimbe fundamental cerul nopții. Propunerea ca 50.000 de astfel de sateliți să fie amplasați este nebunească și ar pune cu adevărat capăt cerului nocturn așa cum îl cunoaștem”, a spus Jan Hasselman, avocat principal al Earthjustice, o organizație pentru protecția mediului.

În august, patru organizații reprezentate de Earthjustice au cerut FCC să revină asupra deciziei de a da undă verde proiectului, invocând temeri că permiterea accesului pe orbită al sateliților cu oglinzi, care ar ajunge la aproximativ 645 de kilometri deasupra suprafeței Pământului înainte de a reflecta lumina înapoi, ar genera o multitudine de probleme.

Animale precum păsări, insecte și mamifere depind de alternanța zi-noapte pentru a se hrăni, a găsi adăpost și pentru a se împerechea. Orice schimbare în acest ciclu natural ar putea avea consecințe potențial dezastruoase pentru unele specii.

În același timp, astronomii au avertizat că această strălucire nocturnă ar agrava poluarea luminoasă existentă și ar accelera tendința de a lansa și mai mulți sateliți pe orbită. SpaceX, compania lui Elon Musk, intenționează să amplaseze un milion de centre de date în spațiu în jurul Pământului. Acestea ar obstrucționa vizibilitatea stelelor și ar genera mai multe deșeuri spațiale, care ar putea reveni pe Pământ și ar deveni o sursă de poluare.

Planul ar afecta și sănătatea oamenilor

Există, de asemenea, temeri că perturbarea alternanței dintre zi și noapte ar afecta sănătatea oamenilor, prin dereglarea ritmurilor circadiene în timpul somnului.

Privitul direct spre lumina neobișnuit de puternică a Soarelui pe timpul nopții ar putea provoca, de asemenea, leziuni oculare, la fel ca privitul direct spre Soare în timpul unei eclipse solare.

Reflect Orbital a susținut că tehnologia sa ar contribui, de fapt, la protejarea mediului, prin creșterea producției de energie a panourilor solare atunci când lumina Soarelui este direcționată spre acestea în timpul nopții, reducând astfel dependența de combustibilii fosili.

Unii climatologi au avertizat însă împotriva intervențiilor asupra cantității de energie solară care ajunge pe Pământ. Propunerile de geoinginerie solară, prin care particule ar fi pulverizate în atmosferă pentru a reflecta lumina Soarelui în direcția opusă Pământului, în loc să o direcționeze spre acesta, au stârnit, de asemenea, o opoziție puternică.

„Încălzirea globală are loc deoarece există un dezechilibru radiativ al Pământului, cauzat de cantitățile uriașe de gaze cu efect de seră pe care le-am eliberat în atmosferă. Unii promovează deja ideea absurdă de a instala oglinzi în spațiu, orientate în direcția opusă Pământului, pentru a reflecta energia Soarelui și a reduce încălzirea globală. Imaginați-vă că cineva ar vrea să întoarcă aceste oglinzi astfel încât Pământul să se încălzească și mai mult”, a declarat David Ho, climatolog la Universitatea din Hawaii.

Reflect Orbital a declarat că a purtat „discuții substanțiale” cu oameni de știință și astronomi cu privire la utilizarea tehnologiei sale, astfel încât să fie evitate zone precum siturile astronomice, parcurile naționale și alte regiuni bogate în faună sălbatică. „Salutăm supravegherea și vrem să contribuim la definirea regulilor în acest domeniu. Credem că este responsabilitatea noastră să colaborăm cu guvernele, oamenii de știință și autoritățile de reglementare, nu să acționăm înaintea lor”, a declarat un purtător de cuvânt.