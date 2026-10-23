WSJ: Trump l-a sunat pe Musk și i-a cerut să ridice restricțiile impuse Starlink în Ucraina. Ce s-a întâmplat după convorbire

1 minut de citit Publicat la 00:14 23 Oct 2026 Modificat la 00:16 23 Oct 2026

Musk, care îl critică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ar fi ordonat reducerea performanței sistemului Starlink. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump i-a cerut lui Elon Musk să relaxeze restricțiile pe care acesta le-a impus versiunii cu specificații militare a sistemului Starlink al SpaceX în Ucraina, a relatat publicația The Wall Street Journal, citând oficiali americani.

Sistemul Starshield, de care Ucraina depinde în războiul său împotriva Rusiei, „funcționa ceva mai normal joi, la scurt timp după” ce Trump a discutat telefonic cu Musk, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru publicația citată.

Marți, ziarul a relatat că Musk, fondatorul și directorul general al SpaceX, care îl critică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ar fi ordonat reducerea performanței sistemului Starlink.

Două surse anonime au declarat că Trump și Musk au discutat despre decizia de a limita Starlink „la scurt timp după” ce modificarea a devenit publică, săptămâna trecută. O sursă a afirmat că Musk vorbise cu Trump înainte de a impune restricționarea vitezei.

Trump a negat în repetate rânduri că ar fi fost implicat în această decizie și a spus că nu știe dacă Musk s-a aflat în spatele ei.

„Nu știu cine a făcut-o, dar eu nu am fost implicat”, a declarat Trump miercuri.

Controversa privind Starlink, care a stârnit îngrijorare și critici din partea unor republicani și democrați, a izbucnit în contextul în care Trump și-a intensificat criticile la adresa lui Zelenski pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești. În același timp, Trump a urmărit încheierea unui acord pentru relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei, astfel încât aceasta să poată furniza motorină pe piața mondială.

Senatorul republican John Cornyn, din Texas, a declarat miercuri, în emisiunea „Squawk Box” a CNBC, că nu crede că Musk ar limita funcționarea Starlink fără „cel puțin acordul tacit al Casei Albe”.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, din Connecticut, membru cu rangul cel mai înalt al minorității democrate în subcomisia pentru investigații a Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului, a lansat joi o anchetă privind modul în care tehnologia satelitară a SpaceX a fost „degradată pentru Ucraina fără notificare prealabilă”.

„Această decizie de a limita accesul unui aliat-cheie la o tehnologie critică nu numai că a pus în pericol forțele ucrainene și populația țării, dar ridică și întrebări serioase cu privire la cine controlează capacități esențiale pentru care guvernul SUA a cheltuit miliarde de dolari”, a declarat Blumenthal în scrisorile adresate lui Musk și secretarului Apărării, Pete Hegseth.