Trump reia atacurile la Zelenski și spune că „Rusia se descurcă în Ucraina”. Președintele SUA vrea să discute războiul cu Putin și Xi

Donald Trump spune că ar fi interesat să se întâlnească cu Putin și Xi pentru a discuta războiul din Ucraina, așa cum propusese deja dictatorul rus, relatează Euronews. Președintele american și-a reluat și atacurile la adresa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că „a venit momentul ca altcineva să negocieze pentru Ucraina”.

Trump a spus că este dispus să stea la masă cu dictatorii Vladimir Putin și Xi Jinping, luna viitoare, confirmând informațiile din presă conform cărora cei trei ar putea să se întâlnească la summitul Asia-Pacific de luna viitoare, de la Shenzhen.

Trump a spus că un astfel de summit ar avea în centru discuții despre denuclearizare, dar că ar putea fi atins și subiectul războiului din Ucraina.

Întrebat de jurnaliști dacă ar vrea să discute Ucraina împreună cu cu Putin și Xi, Trump a spus că nu acest subiect s-ar afla în centrul discuției ci „denuclearizarea”.

„Aș face-o, dar nu atât de mult pentru Ucraina pentru că Rusia, sincer, se descurcă cu Ucraina. (Rușii) Nu au făcut mare lucru. Ar trebui să avem întâlnirea și să discutăm despre arme nucleare și denuclearizare”, a continuat el.

Întrebat dacă Ucraina ar urma să fie reprezentată la această discuție, Trump a spus – „Facem orice pentru a pune capăt acestui război”.

China își păstrează rezervele

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara: „Având în vedere că toți cei trei șefi de stat ar putea să participe la un summit din China, subiectul unei întâlniri ipotetice a fost menționat”.

Organizația pentru Cooperare Economică în Asia-Pacific (APEC) va organiza un summit în orașul chinez Shenzhen pe 18-19 noiembrie. Cele trei țări sunt membre ale organizației.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației chineze, Mao Ning, a spus că nu are informații despre o posibilă reuniune, Peskov a confirmat în mare aceeași ipoteză, în timp ce ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a spus că nu ar fi corectă o întâlnire în care să fie discutată Ucraina fără prezența Ucrainei.

„O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și SUA ar face doar opusul – l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”.

„Putin nu este un lider global, este un criminal de război”, a continuat șeful diplomației ucrainene, pe rețelele sociale.