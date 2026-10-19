Zelenski anunță că va candida pentru un nou mandat dacă va fi obligat de Trump să facă alegeri în timpul războiului

Volodimir Zelenski. sursa foto: Hepta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că va candida la alegerile prezidențiale dacă acestea vor avea loc înainte de sfârșitul războiului. Zelenski într-un interviu acordat emisiunii Meet the Press de pe NBC News, citat de Ukranskaia Pravda.

Întrebat dacă ar candida la președinție în cazul în care Ucraina ar putea organiza alegeri, Zelenski a răspuns: „ Dacă va fi în timpul războiului – desigur. Este responsabilitatea mea, pentru că trebuie să-mi apăr țara de la început până la sfârșit al acestui război.”

El a menționat că Ucraina va avea nevoie de șase luni după încheierea războiului pentru a se pregăti pentru alegeri.

„ Și dacă Trump și Putin vor să organizez alegeri – desigur, mai întâi este o alegere a poporului nostru, dar dacă chiar vor – le-am spus: «Dați-ne minimum 60 de zile de armistițiu fără niciun fel de alte negocieri, doar 60 de zile, și vom face tot posibilul să ne schimbăm legea, vom face tot posibilul să pregătim o infrastructură de securitate».”

„Dar credeți-mă, pare absolut periculos și incredibil, pentru că avem nevoie de o alegere corectă, avem nevoie ca soldații noștri să aibă posibilitatea de a vota. [...] Dacă credeți că nu vreau alegeri, nu este adevărat .”

Pe 10 octombrie, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski că nu este dispus să pună capăt războiului, spunând că este timpul ca Ucraina ”să aibă un alt președinte”, care să poată face o înțelegere cu Rusia.

Comentariile lui Trump au venit după ce acesta a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin privind furnizarea de motorină rusească către piețele americane și globale .

Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să organizeze alegeri dacă Rusia acceptă un armistițiu total pentru 60 de zile.

Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat ca răspuns că Rusia nu este pregătită să respecte un armistițiu de 60 de zile pentru alegerile din Ucraina. El a spus că Putin ar fi dispus să oprească grevele doar în ziua alegerilor.

Pe 14 octombrie, Zelenski a declarat că este încrezător că, dacă Ucraina va organiza alegeri prezidențiale, noul lider nu va face o înțelegere cu Putin și va continua să apere Ucraina.