Replica lui Zelenski pentru Trump: „Este treaba societăţii noastre să aleagă un lider sau altul”

Volodimir Zelenski. sursa foto: Hepta

Este treaba ucrainenilor să-şi aleagă liderul, a susținut preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat, duminică, la postul ABC, după ce preşedintele american a cerut public ca Ucraina să-şi schimbe conducătorul. Liderul de la Kiev a vorbit despre acest subiect într-un interviu difuzat duminică de postul american ABC, scrie Agerpres.

„Cu tot respectul cuvenit preşedintelui Trump, este treaba societăţii noastre, a poporului nostru, să aleagă un lider sau altul”, a declarat Zelenski, care a amintit, în acelaşi context, că şi Vladimir Putin şi-ar dori ca la Kiev să fie un alt om la putere.

Preşedintele ucrainean a respins şi acuzaţia că ţara sa ar fi responsabilă pentru scumpirea carburanţilor, spunând că este comod ca vina să fie aruncată asupra Ucrainei, „când toată lumea din lume înţelege că, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, preţurile cresc”.

Alegeri în schimbul unui armistiţiu de 60 de zile

Zelenski a repetat oferta pe care a mai făcut-o şi în trecut: Ucraina ar organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare completă a focului pentru două luni.

„Vă rog să-i transmiteţi lui Putin: oferiţi-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului - 60 de zile - şi vom organiza alegeri”, a declarat el în emisiunea „This Week”.

„Desigur, vom fi gata să acceptăm orice alegere a poporului nostru”, a adăugat Zelenski.

Liderul ucrainean a vorbit şi despre ultimele zile de război, pe care le-a descris drept o „săptămână dificilă”. Potrivit lui, Rusia a lansat 196 de atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, iar 153 de civili şi-au pierdut viaţa.

„Contăm pe sprijinul american”

Deşi a fost criticat direct de Trump, Zelenski a evitat un ton conflictual şi a spus că îşi pune în continuare speranţa în Washington. El a declarat că va continua „să conteze pe Statele Unite pentru a ne ajuta” să se încheie războiul, care în februarie anul viitor intră în al cincilea an.

„Contăm pe angajamentul preşedintelui (Trump) şi al echipei sale de a-l opri pe Putin (...) Aceasta este principala problemă pentru a pune capăt acestui război şi contăm pe sprijinul american”, a insistat Zelenski, care a spus că speră „că vom putea păstra această unitate între Europa şi Statele Unite”.

Ce a spus Trump

Reacţia lui Zelenski vine după ce, sâmbătă, Donald Trump a declarat în faţa presei că Ucraina ar trebui să-şi găsească un alt preşedinte. Liderul american i-a reproşat lui Zelenski că Ucraina continuă să lovească rafinăriile ruseşti şi că nu vrea să încheie un acord de pace cu Rusia, deşi, susţine Trump, Putin şi-ar dori un astfel de acord.

Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume”, a spus preşedintele american, care l-a avertizat pe omologul său ucrainean că „are interesul să se oprească” din atacurile asupra rafinăriilor.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte”, a declarat Trump, acuzându-l pe Zelenski că, prin aceste lovituri, a perturbat aprovizionarea cu motorină la nivel mondial.

Subiectul este unul sensibil pentru Casa Albă. De când Statele Unite şi Israelul au pornit războiul împotriva Iranului, în februarie, preţurile la carburanţi au crescut în SUA, iar nemulţumirea americanilor s-ar putea întoarce împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie, unde alegătorii s-ar putea „răzbuna” la urne.

„Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord” cu Rusia, a mai spus Trump. Preşedintele american vorbise anterior la telefon cu Putin şi a susţinut, după discuţie, că liderul de la Kremlin vrea un acord care să pună capăt războiului.

„Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord”, a spus Trump.