Trump îl acuză pe Zelenski că „nu și-a dorit niciodată să încheie războiul” și spune că Ucraina „și-a pierdut mările și oceanele”

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Președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat din nou pe Volodimir Zelenski, acuzându-l pe președintele ucrainean că „nu vrea să pună capăt războiului” și că „nu și-a dorit-o niciodată”. Trump a scris un nou mesaj puternic pro-Kremlin pe rețeaua sa, Truth Social, în care l-a atacat pe liderul de la Kiev, cu care este din nou în conflictul de mai multe zile. În mesajul său, Trump spune că Ucraina „și-a pierdut mările și oceanele” și că Zelenski „nu vrea să încheie războiul” pentru că „primește bani de la Europa”.

„Decizia mea în privința Rusiei este una foarte simplă. Sunt în plin proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care, din prostie, ar îndepărta Rusia de masa negocierilor. Se fac progrese foarte mari, inclusiv în negocierile aflate în desfășurare privind ostaticii!

Semnarea acelui document în acest moment ar avea exact acest efect, iar eu îl pot semna mai târziu sau oricând doresc!

Poate și mai important este faptul că Rusia face foarte puțin, dacă face ceva, pentru a ajuta Republica Islamică Iran, în comparație cu ceea ce ar putea face. Vreau ca lucrurile să rămână așa și mă voi asigura că așa va fi, dacă nu se amestecă oameni proști.

În cele din urmă, Zelenski folosește rafinăriile de motorină din Rusia drept ținte, știind că aceste atacuri afectează grav piețele mondiale ale motorinei, inclusiv piața din Statele Unite (fals, războiul lui Trump din Iran este cel care a pus piața globală a energiei în impasul actual - n. red.).

Agricultorii, crescătorii de animale și companiile de toate felurile suferă enorm din această cauză, dar Rusia continuă, cu toate acestea, să livreze lumii sute de milioane de litri de motorină la prețuri mici.

Lui Zelenski nu îi pasă și, sincer, având în vedere toți banii pe care Europa, după cum bine se știe, i-i oferă și pe care i i-a dat în trecut Joe Biden cel corupt, el nu vrea să pună capăt acestui război și probabil nici nu și-a dorit vreodată acest lucru.

Ar fi putut încheia un acord mai avantajos acum doi ani decât poate obține în prezent. Țara lui este devastată, o mare parte din teritoriu a fost pierdută, și-a pierdut oceanele și mările (neclar despre ce vorbește - n. red.), iar populația masculină a țării s-a împuținat, mulți bărbați fiind răniți sau morți.

VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE ÎNCHEIE!”

Trump a propus ca Europa să reia achizițiile energetice din Rusia lui Putin

Administrația Trump le-ar fi propus europenilor să reia, în volume mari, importurile de gaze din Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace pentru Ucraina. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au discutat această idee cu oficiali ucraineni și europeni. Subiectul ar fi fost abordat inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, în timpul vizitei pe care cei doi au făcut-o la Kiev luna trecută.

Administrația americană consideră că reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa ar putea reprezenta un stimulent economic pentru Rusia să pună capăt războiului. În același timp, SUA cred că o astfel de înțelegere ar putea aduce venituri și Ucrainei, iar consumatorii europeni ar beneficia de energie mai ieftină.

Ideea nu ar fi fost bine primită de oficialii europeni. O revenire la gazul rusesc ar contrazice eforturile făcute în ultimii ani de Uniunea Europeană pentru a-și reduce dependența de energia din Rusia și ar putea expune din nou statele europene riscului ca Rusia să oprească livrările.

În plus, o astfel de înțelegere ar putea reduce cererea pentru gazul natural lichefiat american în Europa și i-ar putea întări pe politicienii care cer reducerea sprijinului pentru Ucraina și refacerea relațiilor cu Rusia.

Potrivit The New York Times, guvernul american vede reluarea exporturilor rusești de gaze ca parte a unui acord mult mai amplu, care ar putea include viitoarea relație dintre Rusia și NATO, garanțiile de securitate pentru Ucraina și controlul asupra teritoriilor.

Unii oficiali europeni și ucraineni iau în calcul și posibilitatea ca Statele Unite să urmărească obținerea unei participații în exporturile rusești de gaze, astfel încât firme americane sau chiar guvernul SUA să primească o parte din profituri.