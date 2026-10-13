SpaceX trimite 2,8 tone de alimente și echipamente științifice spre Stația Spațială Internațională

1 minut de citit Publicat la 16:25 13 Oct 2026 Modificat la 16:25 13 Oct 2026

Racheta Falcon 9 a decolat de la Baza Forţelor Spaţiale Cape Canaveral din Florida. Foto: Profimedia Images

SpaceX a lansat, marţi dimineaţă, cea mai recentă misiune de transport de mărfuri către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), cu o rachetă Falcon 9 şi o capsulă automată Dragon încărcată cu 2,8 tone de alimente şi echipamente științifice, transmite marţi Space.com, potrivit Agerpres.

Racheta Falcon 9 a decolat de la Baza Forţelor Spaţiale Cape Canaveral din Florida. Lansarea marchează începutul misiunii CRS-35, denumită astfel deoarece este a 35-a misiune efectuată de SpaceX în cadrul contractului de Servicii Comerciale de Aprovizionare (Commercial Resupply Services / CRS) semnat cu NASA.

Dacă totul decurge conform planului, Dragon va ajunge la Staţia Spaţială Internaţională (ISS) joi, andocând autonom la portul orientat spre spaţiu al modulului Harmony.

Misiunea CRS-35 transportă inclusiv ultimul set de panouri solare extensibile (iROSA - International Space Station Roll-Out Solar Arrays), care vor spori capacitatea energetică a staţiei. De asemenea, zborul transportă şi o cantitate semnificativă de echipamente ştiinţifice.

„Dragon va livra echipamente pentru fabricarea retinelor artificiale în microgravitaţie, precum şi modele de ţesut cardiac 3D pentru a avansa testarea medicamentelor la scară largă în cadrul viitoarelor misiuni”, au scris oficialii NASA într-o prezentare a misiunii CRS-35, publicată pe 7 octombrie.

„Nava spaţială transportă materiale pentru a studia modul în care se formează un nou tip de sticlă în microgravitaţie, precum şi organoizi cerebrali (mini-creiere) care ar putea dezvălui ţinte terapeutice pentru boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, Parkinson şi scleroza multiplă”, au adăugat aceştia.

Dragon va rămâne ataşată de ISS timp de aproximativ o lună, după care va reveni pe Pământ cu experimente ştiinţifice şi alte echipamente. Capsula va ameriza în siguranţă, cu ajutorul paraşutelor, în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei. Dragon, vehiculul celor de la SpaceX, este singura navă cargo operaţională în prezent capabilă să transporte încărcătură înapoi pe Pământ.

Celelalte trei: Progress (Rusia), HTV-X (Japonia) şi Cygnus XL (Northrop Grumman), sunt de unică folosinţă, arzând în atmosfera terestră după încheierea misiunii lor spre ISS.