Donald Trump vrea să-i mute pe jurnaliștii acreditați la Casa Albă într-o altă încăpere. În cea veche ar fi vrut să facă o piscină

1 minut de citit Publicat la 23:46 24 Oct 2026 Modificat la 23:46 24 Oct 2026

Foto: Profimedia Images

Președintele american, Donald Trump, a confirmat, sâmbătă, că ia în calcul mutarea jurnaliștilor acreditați la Casa Albă într-un alt spațiu, relatează Reuters. Într-un mesaj publicat pe o rețea socială, Trump a respins informațiile potrivit cărora ar intenționa să desființeze sala de conferințe de presă a Casei Albe și să restaureze piscina istorică aflată anterior în acel spațiu, declarând că nu s-a „gândit niciodată să facă un lucru atât de stupid”. Totuși, el a precizat că ar putea muta jurnaliștii din spațiul pe care îl ocupă în prezent la Casa Albă.

„S-ar putea să mut presa care răspândește fake news într-un loc mai puțin deranjant”, a scris Trump. Trump denumește „fake news” tot ce nu se potrivește narațiunii sale sau reprezintă o critică la adresa sa sau administrației sale.

The New York Times a relatat marți că, în august, Trump i-a cerut lui Karoline Leavitt, pe atunci purtătoarea sa de cuvânt, să mute conferințele de presă din sala James S. Brady a Casei Albe, deși ideea nu a fost niciodată pusă în aplicare.

Potrivit publicației, președintele le-ar fi spus consilierilor săi că ar prefera să existe acolo o piscină interioară pentru hidroterapie, instalată în timpul administrației lui Franklin D. Roosevelt.

Administrația Nixon a înlocuit, ulterior, piscina cu actuala sală de conferințe de presă. Trump a acuzat în repetate rânduri presa americană că relatează în mod părtinitor despre administrația sa.

Luna trecută, Trump le-a interzis temporar jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico accesul în incinta Casei Albe și a avertizat că și alte organizații de presă ar putea fi supuse unor restricții similare.

Organizațiile care apără libertatea de exprimare au susținut că măsura încalcă garanțiile privind libertatea presei prevăzute de Primul Amendament al Constituției SUA.

Casa Albă a restabilit accesul jurnaliștilor în urma unei hotărâri a unui judecător federal, care a considerat că interdicția este probabil neconstituțională. Administrația Trump continuă însă să conteste această decizie în instanță.