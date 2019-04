Donație de milioane de dolari din partea Disney pentru reconstrucția catedralei Notre-Dame din Paris

Compania Walt Disney, care a obţinut încasări de milioane de dolari de pe urma filmului său de animaţie ''The Hunchback of Notre Dame'', lansat în 1996, a anunţat miercuri o donaţie de cinci milioane de dolari pentru reconstrucţia catedralei Notre-Dame din Paris, distrusă parţial de un incendiu, potrivit AFP.



''Notre-Dame este un simbol al speranţei şi frumuseţii care a modelat inima Parisului şi sufletul Franţei timp de mai multe secole, arhitectura sa inspirând respect şi veneraţie'', a afirmat directorul general al companiei, Robert Iger, citat într-un comunicat al societăţii dat miercuri publicităţii.



"Compania Walt Disney este alături de prietenii şi vecinii noştri (...) oferindu-le susţinerea noastră sinceră precum şi o donaţie de cinci milioane de dolari pentru restaurarea acestei opere de artă de neînlocuit'', a adăugat Robert Iger.



Pelicula ''The Hunchback of Notre Dame'', care are în centrul său catedrala emblematică, a adus companiei Disney peste 300 de milioane de dolari. Povestea, adaptată după un roman scris de Victor Hugo, a dat viaţă, cu ajutorul animaţiei, personajelor Quasimodo, Esmeralda şi Frollo.



Disney este prima companie americană care a anunţat o donaţie, precizând şi suma exactă, pentru reconstrucţia monumentului parizian după incendiul care a devastat luni edificiul, la o zi după o promisiune similară din partea Apple, care nu a făcut însă referire la cuantumul donaţiei.