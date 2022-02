Separatiștii din Donbas sărbătoresc cu focuri de artificii recunoașterea independenței

Astăzi, Vladimir Putin a semnat creare a două noi țări.

”Oamenii din aceste teritorii (n.r. Lugansk şi Doneţk) se numesc ruși și ortodocși; lucrurile sunt așa din sec XVII, chiar și după aceea. O mare parte din Ucraina încă de la începuturile ei a fost creată de Rusia”, a spus astăzi președintele Rusiei adresându-se națiunii.

Pe străzile din Donbas, oamenii au ieșit să sărbătorească independența. Dar care va fi costul pe care îl vor plăti?

Fireworks in Donbas to celebrate Putin’s decree



I thought there was a bitter Ukrainian shelling in this area ? pic.twitter.com/fH73AZguKP